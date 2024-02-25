https://ria.ru/20240225/belorussiya-1929436027.html

МВД Белоруссии заявило, что выборы прошли без грубых нарушений

МВД Белоруссии заявило, что выборы прошли без грубых нарушений - РИА Новости, 25.02.2024

МВД Белоруссии заявило, что выборы прошли без грубых нарушений

Первый заместитель министра внутренних дел Белоруссии Юрий Назаренко сообщил в эфире телеканала СТВ, что обстановка в стране спокойная и находится под... РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T22:20

2024-02-25T22:20

2024-02-25T22:20

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белоруссия

юрий назаренко

парламентские выборы в белоруссии — 2024

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МИНСК, 25 фев – РИА Новости. Первый заместитель министра внутренних дел Белоруссии Юрий Назаренко сообщил в эфире телеканала СТВ, что обстановка в стране спокойная и находится под контролем. В Белоруссии в воскресенье впервые в единый день голосования прошли выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов. В единый день голосования будут избраны 12 514 депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента на пять лет. "С 19 февраля весь личный состав органов внутренних дел был переведен на усиленный вариант несения службы. Было задействовано ежесуточно более 10 тысяч сотрудников. На сегодняшний день каких-либо грубых нарушений общественного порядка допущено не было. Органы внутренних дел продолжают выполнять задачи по предназначению. На сегодня в республике спокойная обстановка, оперативная обстановка находится под постоянным контролем", - сказал Назаренко в эфире телеканала СТВ. Он сообщил, что созданные в стране на фоне выборов оперативно-ситуационные штабы завершат свою работу вечером в понедельник. По словам первого замминистра, в штабы поступила различная информация, но итоги будут подведены и озвучены позже. "На объектах голосования (сотрудниками внутренних дел - ред.) оказывалось содействие избирательным комиссиям, обеспечивалась безопасность граждан. Под особым контролем находились приграничные районы", - в свою очередь говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МВД. Подчеркивается, что "охрана общественного порядка на каждом из более пяти тысяч избирательных участков страны обеспечена". "Грубых нарушений и чрезвычайных ситуаций не допущено", - констатируется там.Также МВД Белоруссии сообщило, что выборы прошли без грубых нарушений и чрезвычайных ситуаций."Сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск с 19 февраля несли службу круглосуточно в усиленном варианте... Грубых нарушений и чрезвычайных ситуаций не допущено. Сотрудники милиции продолжают выполнять задачи по предназначению", - сообщило министерство в своём Telegram-канале.В Белоруссии в воскресенье впервые в единый день голосования прошли выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов. В единый день голосования будут избраны 12 514 депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента на пять лет.

https://ria.ru/20240225/vybory-1929434922.html

https://ria.ru/20240225/vybory-1929426342.html

https://ria.ru/20240225/belorussiya-1929344959.html

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в мире, белоруссия, юрий назаренко, парламентские выборы в белоруссии — 2024