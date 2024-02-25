https://ria.ru/20240225/belorussiya-1929360871.html

Лукашенко заявил о планах оппозиции захватить часть Белоруссии

Лукашенко заявил о планах оппозиции захватить часть Белоруссии - РИА Новости, 25.02.2024

Лукашенко заявил о планах оппозиции захватить часть Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах белорусской оппозиции захватить в стране клочок земли и ввести туда войска НАТО. РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T11:37

2024-02-25T11:37

2024-02-25T11:37

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МИНСК, 25 фев — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах белорусской оппозиции захватить в стране клочок земли и ввести туда войска НАТО. "В том числе и в плане захвата, как они там говорят, Кобринского района (район в Белоруссии - ред.) или еще Малориты (город в Белоруссии - ред.). Ну, Малорита рядом, ладно, Кобрин-то далеко от границы. Но эти города назывались. Вот клочок земли захватить, власть объявить, все признают эту власть, власть обратится в НАТО, будут введены войска", — сказал Лукашенко журналистам на избирательном участке в воскресенье.

https://ria.ru/20240225/belorussiya-1929358590.html

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Ольга Фомченкова

в мире, белоруссия, александр лукашенко, парламентские выборы в белоруссии — 2024, нато