https://ria.ru/20240225/belorussiya-1929360871.html
Лукашенко заявил о планах оппозиции захватить часть Белоруссии
Лукашенко заявил о планах оппозиции захватить часть Белоруссии - РИА Новости, 25.02.2024
Лукашенко заявил о планах оппозиции захватить часть Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах белорусской оппозиции захватить в стране клочок земли и ввести туда войска НАТО. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T11:37
2024-02-25T11:37
2024-02-25T11:37
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александр лукашенко
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МИНСК, 25 фев — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах белорусской оппозиции захватить в стране клочок земли и ввести туда войска НАТО. "В том числе и в плане захвата, как они там говорят, Кобринского района (район в Белоруссии - ред.) или еще Малориты (город в Белоруссии - ред.). Ну, Малорита рядом, ладно, Кобрин-то далеко от границы. Но эти города назывались. Вот клочок земли захватить, власть объявить, все признают эту власть, власть обратится в НАТО, будут введены войска", — сказал Лукашенко журналистам на избирательном участке в воскресенье.
https://ria.ru/20240225/belorussiya-1929358590.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, александр лукашенко, парламентские выборы в белоруссии — 2024, нато
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Парламентские выборы в Белоруссии — 2024, НАТО
Лукашенко заявил о планах оппозиции захватить часть Белоруссии
Лукашенко: оппозиция хочет захватить часть Белоруссии и ввести туда солдат НАТО
МИНСК, 25 фев — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах белорусской оппозиции захватить в стране клочок земли и ввести туда войска НАТО.
"В том числе и в плане захвата, как они там говорят, Кобринского района (район в Белоруссии - ред.) или еще Малориты (город в Белоруссии - ред.). Ну, Малорита рядом, ладно, Кобрин-то далеко от границы. Но эти города назывались. Вот клочок земли захватить, власть объявить, все признают эту власть, власть обратится в НАТО, будут введены войска", — сказал Лукашенко журналистам на избирательном участке в воскресенье.
Свергнуть действующую власть в Белоруссии будет сложно, заявил Лукашенко