https://ria.ru/20240225/belorussiya-1929359896.html

Лукашенко объявил о намерении участвовать в выборах в 2025 году

Лукашенко объявил о намерении участвовать в выборах в 2025 году - РИА Новости, 25.02.2024

Лукашенко объявил о намерении участвовать в выборах в 2025 году

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о намерении участвовать в выборах главы государства в 2025 году. РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T11:32

2024-02-25T11:32

2024-02-25T13:20

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парламентские выборы в белоруссии — 2024

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МИНСК, 25 фев — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о намерении участвовать в выборах главы государства в 2025 году. "Передайте им (оппозиции. — Прим. ред.), что пойду. И чем сложнее будет обстановка, чем активнее они будут будоражить наше общество, <...> чем будут они больше напрягать вас, меня и общество, тем быстрее я пойду на эти выборы", — сказал он, общаясь с журналистами на избирательном участке.По словам Лукашенко, сейчас такой момент, что его уход с поста был бы равносилен предательству. Он признал, что многим не нравится, потому что жестко требует выполнения договоренностей и принятых им решений. "Если они не будут выполняться, тогда рухнет вся конструкция власти и общество утонет. Да, я это понимаю", — подчеркнул белорусский лидер.Сегодня в Белоруссии впервые проходит единый день голосования. Планируется избрать 12,5 тысячи депутатов местных советов и 110 депутатов нижней палаты парламента.Глава государства проголосовал в Минске, на избирательном участке № 478, расположенном в Белорусском государственном университете физической культуры. В бюллетене для парламентских выборов по этому округу значатся три кандидата: от Либерально-демократической партии, партии "Белая Русь" и один беспартийный. В Минский горсовет баллотируются двое кандидатов от "Белой Руси" и один от Компартии.Всего на места в нижней палате парламента претендуют 263 кандидата, в местных советах — 18,8 тысячи. Своих представителей выдвинули все четыре зарегистрированные в Белоруссии партии. Избирательные участки начали работу в 08:00 мск и закроются в 20:00. К 09:00 явка уже превысила 43 процента.

https://ria.ru/20240225/belorussiya-1929359710.html

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Ольга Фомченкова

в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко, россия, парламентские выборы в белоруссии — 2024