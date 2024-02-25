Свергнуть действующую власть в Белоруссии будет сложно, заявил Лукашенко
Лукашенко: свергнуть власть в Белоруссии даже самым радикальным способом сложно
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 25 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оппозиции и поддерживающему ее Западу свергнуть власть в республике будет сложно, даже радикальные варианты вряд ли пройдут.
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"Все равно, вдолгую или в короткую они будут играть – цель одна: надо Беларусь развернуть в обратном направлении. Но чтобы развернуть, надо свергнуть действующую власть. Это будет очень сложно, я уверен, особенно после проведения единого дня голосования. Потому что изберем мы абсолютно надежных, толковых людей (депутатов – ред.), понимающих, какие задачи стоят перед нашим народом. Поэтому ни один из вариантов, даже самый радикальный, у них не пройдет в Беларуси", - сказал Лукашенко во время общения с журналистами в воскресенье после того, как проголосовал на выборах депутатов.
Он отметил, что один из сценариев оппозиции и поддерживающего ее Запада – "игра вдолгую" против Белоруссии, с использованием так называемых инструментов мягкой силы.
Лукашенко подчеркнул, что в Белоруссии умеют делать выводы из прошлых ошибок. Он заявил, что оппозиции не на что надеяться, хотя попытки предпринимать действия по свержению власти будут.