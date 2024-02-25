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Свергнуть действующую власть в Белоруссии будет сложно, заявил Лукашенко - РИА Новости, 25.02.2024
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11:16 25.02.2024 (обновлено: 12:30 25.02.2024)
https://ria.ru/20240225/belorussiya-1929358590.html
Свергнуть действующую власть в Белоруссии будет сложно, заявил Лукашенко
Свергнуть действующую власть в Белоруссии будет сложно, заявил Лукашенко - РИА Новости, 25.02.2024
Свергнуть действующую власть в Белоруссии будет сложно, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оппозиции и поддерживающему ее Западу свергнуть власть в республике будет сложно, даже радикальные варианты РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T11:16
2024-02-25T12:30
в мире
белоруссия
минск
александр лукашенко
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МИНСК, 25 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оппозиции и поддерживающему ее Западу свергнуть власть в республике будет сложно, даже радикальные варианты вряд ли пройдут."Все равно, вдолгую или в короткую они будут играть – цель одна: надо Беларусь развернуть в обратном направлении. Но чтобы развернуть, надо свергнуть действующую власть. Это будет очень сложно, я уверен, особенно после проведения единого дня голосования. Потому что изберем мы абсолютно надежных, толковых людей (депутатов – ред.), понимающих, какие задачи стоят перед нашим народом. Поэтому ни один из вариантов, даже самый радикальный, у них не пройдет в Беларуси", - сказал Лукашенко во время общения с журналистами в воскресенье после того, как проголосовал на выборах депутатов.Он отметил, что один из сценариев оппозиции и поддерживающего ее Запада – "игра вдолгую" против Белоруссии, с использованием так называемых инструментов мягкой силы.Лукашенко подчеркнул, что в Белоруссии умеют делать выводы из прошлых ошибок. Он заявил, что оппозиции не на что надеяться, хотя попытки предпринимать действия по свержению власти будут.
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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко, парламентские выборы в белоруссии — 2024
В мире, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко, Парламентские выборы в Белоруссии — 2024
Свергнуть действующую власть в Белоруссии будет сложно, заявил Лукашенко

Лукашенко: свергнуть власть в Белоруссии даже самым радикальным способом сложно

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 25 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оппозиции и поддерживающему ее Западу свергнуть власть в республике будет сложно, даже радикальные варианты вряд ли пройдут.
«
"Все равно, вдолгую или в короткую они будут играть – цель одна: надо Беларусь развернуть в обратном направлении. Но чтобы развернуть, надо свергнуть действующую власть. Это будет очень сложно, я уверен, особенно после проведения единого дня голосования. Потому что изберем мы абсолютно надежных, толковых людей (депутатов – ред.), понимающих, какие задачи стоят перед нашим народом. Поэтому ни один из вариантов, даже самый радикальный, у них не пройдет в Беларуси", - сказал Лукашенко во время общения с журналистами в воскресенье после того, как проголосовал на выборах депутатов.
Он отметил, что один из сценариев оппозиции и поддерживающего ее Запада – "игра вдолгую" против Белоруссии, с использованием так называемых инструментов мягкой силы.
Лукашенко подчеркнул, что в Белоруссии умеют делать выводы из прошлых ошибок. Он заявил, что оппозиции не на что надеяться, хотя попытки предпринимать действия по свержению власти будут.
Женщина знакомится с информацией о кандидатах в депутаты Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь. 20 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
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В миреБелоруссияМинскАлександр ЛукашенкоПарламентские выборы в Белоруссии — 2024
 
 
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