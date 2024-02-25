https://ria.ru/20240225/balitskiy-1929331127.html
Балицкий объяснил, кого выдворяли на Украину
Балицкий объяснил, кого выдворяли на Украину - РИА Новости, 25.02.2024
Балицкий объяснил, кого выдворяли на Украину
На Украину выдворяли людей, не поддерживающих спецоперацию, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в интервью Надане Фридрихсон. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T02:22
2024-02-25T02:22
2024-02-25T13:12
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. На Украину выдворяли людей, не поддерживающих спецоперацию, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в интервью Надане Фридрихсон."Выселили тех, кто так или иначе не поддерживал СВО, тех, кто оскорблял флаг, гимн России, президента Российской Федерации", — сказал губернатор.По словам Балицкого, это были люди, которых было "не переубедить", которым могла грозить опасность от соседей."У нас, к сожалению, на первых этапах спецоперации были факты, когда люди творили самосуд <…> Люди вели себя крайне резко, поэтому нам надо было куда-то девать этих людей, … поэтому мы давали им возможность уехать. Кого-то принудительно выселяли", — пояснил он.В мае прошлого года Балицкий сообщал, что в регионе больше не действует практика выдворения жителей на подконтрольную Украине территорию за антироссийскую деятельность. "Решением Совета безопасности России было принято (решение. — Прим. ред.) о прекращении этой нормы по выселению. Мы теперь не можем пользоваться этой нормой", — отмечал он. Практика выдворения граждан из области на подконтрольную Украине территорию за антироссийскую деятельность действовала с лета 2022 года.Запорожская область стала российским регионом по итогам референдума, на котором 93,11 процента проголосовавших высказались за присоединение к России. Сейчас под контролем России находится более 70 процентов области. Украинские войска занимают областной центр — город Запорожье.
https://ria.ru/20240219/agenty-1928243627.html
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россия, запорожская область, украина, евгений балицкий
Россия, Запорожская область, Украина, Евгений Балицкий
Балицкий объяснил, кого выдворяли на Украину
Балицкий рассказал, что на Украину выдворяли людей, не поддержавших СВО
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости.
На Украину выдворяли людей, не поддерживающих спецоперацию, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в интервью
Надане Фридрихсон.
"Выселили тех, кто так или иначе не поддерживал СВО, тех, кто оскорблял флаг, гимн России
, президента Российской Федерации", — сказал губернатор.
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По словам Балицкого, это были люди, которых было "не переубедить", которым могла грозить опасность от соседей.
"У нас, к сожалению, на первых этапах спецоперации были факты, когда люди творили самосуд <…> Люди вели себя крайне резко, поэтому нам надо было куда-то девать этих людей, … поэтому мы давали им возможность уехать. Кого-то принудительно выселяли", — пояснил он.
В мае прошлого года Балицкий сообщал, что в регионе больше не действует практика выдворения жителей на подконтрольную Украине территорию за антироссийскую деятельность. "Решением Совета безопасности России было принято (решение. — Прим. ред.) о прекращении этой нормы по выселению. Мы теперь не можем пользоваться этой нормой", — отмечал он. Практика выдворения граждан из области на подконтрольную Украине территорию за антироссийскую деятельность действовала с лета 2022 года.
Запорожская область стала российским регионом по итогам референдума, на котором 93,11 процента проголосовавших высказались за присоединение к России. Сейчас под контролем России находится более 70 процентов области. Украинские войска занимают областной центр — город Запорожье
.
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