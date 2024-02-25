https://ria.ru/20240225/azerbaydzhan-1929352081.html

В Баку обвинили Ереван в обстреле азербайджанских позиций на границе

В Баку обвинили Ереван в обстреле азербайджанских позиций на границе - РИА Новости, 25.02.2024

В Баку обвинили Ереван в обстреле азербайджанских позиций на границе

Минобороны Азербайджана обвинило армянскую сторону в обстреле азербайджанских позиций на границе, сообщение опубликовано на сайте ведомства. РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T10:15

2024-02-25T10:15

2024-02-25T10:15

в мире

азербайджан

армения

нахичевань

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БАКУ, 25 фев — РИА Новости. Минобороны Азербайджана обвинило армянскую сторону в обстреле азербайджанских позиций на границе, сообщение опубликовано на сайте ведомства. "Двадцать четвертого февраля в 21.40 (20.40 мск) подразделения ВС Армении обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахичеванской Автономной Республики", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Тринадцатого февраля Минобороны Азербайджана сообщило, что в тот день азербайджанские пограничники провели "операцию возмездия", уничтожив армянский боевой пост на сюникском участке общей границы. По данным минобороны Армении, погибли четверо военных. Днем ранее азербайджанское военное ведомство обвинило армянскую сторону в обстреле позиций на зангеланском направлении. Последние месяцы на границе Армении и Азербайджана не было зафиксировано ни одного случая режима нарушения огня, стороны работали над заключительным проектом мирного договора.

https://ria.ru/20240223/karabakh-1929167025.html

азербайджан

армения

нахичевань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, азербайджан, армения, нахичевань