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В Баку обвинили Ереван в обстреле азербайджанских позиций на границе - РИА Новости, 25.02.2024
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10:15 25.02.2024
https://ria.ru/20240225/azerbaydzhan-1929352081.html
В Баку обвинили Ереван в обстреле азербайджанских позиций на границе
В Баку обвинили Ереван в обстреле азербайджанских позиций на границе - РИА Новости, 25.02.2024
В Баку обвинили Ереван в обстреле азербайджанских позиций на границе
Минобороны Азербайджана обвинило армянскую сторону в обстреле азербайджанских позиций на границе, сообщение опубликовано на сайте ведомства. РИА Новости, 25.02.2024
2024-02-25T10:15
2024-02-25T10:15
в мире
азербайджан
армения
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БАКУ, 25 фев — РИА Новости. Минобороны Азербайджана обвинило армянскую сторону в обстреле азербайджанских позиций на границе, сообщение опубликовано на сайте ведомства. "Двадцать четвертого февраля в 21.40 (20.40 мск) подразделения ВС Армении обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахичеванской Автономной Республики", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Тринадцатого февраля Минобороны Азербайджана сообщило, что в тот день азербайджанские пограничники провели "операцию возмездия", уничтожив армянский боевой пост на сюникском участке общей границы. По данным минобороны Армении, погибли четверо военных. Днем ранее азербайджанское военное ведомство обвинило армянскую сторону в обстреле позиций на зангеланском направлении. Последние месяцы на границе Армении и Азербайджана не было зафиксировано ни одного случая режима нарушения огня, стороны работали над заключительным проектом мирного договора.
https://ria.ru/20240223/karabakh-1929167025.html
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в мире, азербайджан, армения, нахичевань
В мире, Азербайджан, Армения, Нахичевань
В Баку обвинили Ереван в обстреле азербайджанских позиций на границе

Минобороны Азербайджана обвинило Армению в обстреле позиций под Гейдарабадом

© AP PhotoВоеннослужащие в районе границы между Азербайджаном и Арменией
Военнослужащие в районе границы между Азербайджаном и Арменией - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
© AP Photo
Военнослужащие в районе границы между Азербайджаном и Арменией. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 25 фев — РИА Новости. Минобороны Азербайджана обвинило армянскую сторону в обстреле азербайджанских позиций на границе, сообщение опубликовано на сайте ведомства.
"Двадцать четвертого февраля в 21.40 (20.40 мск) подразделения ВС Армении обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахичеванской Автономной Республики", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Тринадцатого февраля Минобороны Азербайджана сообщило, что в тот день азербайджанские пограничники провели "операцию возмездия", уничтожив армянский боевой пост на сюникском участке общей границы. По данным минобороны Армении, погибли четверо военных. Днем ранее азербайджанское военное ведомство обвинило армянскую сторону в обстреле позиций на зангеланском направлении. Последние месяцы на границе Армении и Азербайджана не было зафиксировано ни одного случая режима нарушения огня, стороны работали над заключительным проектом мирного договора.
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В миреАзербайджанАрменияНахичевань
 
 
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