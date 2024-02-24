https://ria.ru/20240224/vzlom-1929224658.html
Назван способ защиты от взлома смартфона по звуку движения пальцев
Назван способ защиты от взлома смартфона по звуку движения пальцев - РИА Новости, 24.02.2024
Назван способ защиты от взлома смартфона по звуку движения пальцев
Технология PrintListener, с помощью которой можно проанализировать звуки скольжения пальцев по экрану мобильных устройств и воссоздать отпечатки, может стать... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T03:10
2024-02-24T03:10
2024-02-24T03:10
технологии
ваге закарян
gem space
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Технология PrintListener, с помощью которой можно проанализировать звуки скольжения пальцев по экрану мобильных устройств и воссоздать отпечатки, может стать реальной угрозой, которой придется противостоять, рассказал агентству "Прайм" руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян.Сейчас сложно распознать отпечатки лишь по звуку свайпов как минимум из-за наложения фоновых шумов. Однако, если случится утечка технологии, быстро появятся разработки, убирающие посторонние помехи.“Первое, что можно будет сделать пользователям для защиты личных данных в этом случае - запретить доступ к микрофону для всех приложений, где он не нужен или используется редко”, - предупредил эксперт.
https://ria.ru/20240124/zhuchok-1923105302.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, ваге закарян, gem space
Технологии, Ваге Закарян, Gem Space
Назван способ защиты от взлома смартфона по звуку движения пальцев
Эксперт Закарян предупредил об опасности технологии PrintListener в смартфонах