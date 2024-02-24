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Назван способ защиты от взлома смартфона по звуку движения пальцев - РИА Новости, 24.02.2024
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03:10 24.02.2024
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Назван способ защиты от взлома смартфона по звуку движения пальцев
Назван способ защиты от взлома смартфона по звуку движения пальцев - РИА Новости, 24.02.2024
Назван способ защиты от взлома смартфона по звуку движения пальцев
Технология PrintListener, с помощью которой можно проанализировать звуки скольжения пальцев по экрану мобильных устройств и воссоздать отпечатки, может стать... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T03:10
2024-02-24T03:10
технологии
ваге закарян
gem space
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Технология PrintListener, с помощью которой можно проанализировать звуки скольжения пальцев по экрану мобильных устройств и воссоздать отпечатки, может стать реальной угрозой, которой придется противостоять, рассказал агентству "Прайм" руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян.Сейчас сложно распознать отпечатки лишь по звуку свайпов как минимум из-за наложения фоновых шумов. Однако, если случится утечка технологии, быстро появятся разработки, убирающие посторонние помехи.“Первое, что можно будет сделать пользователям для защиты личных данных в этом случае - запретить доступ к микрофону для всех приложений, где он не нужен или используется редко”, - предупредил эксперт.
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технологии, ваге закарян, gem space
Технологии, Ваге Закарян, Gem Space
Назван способ защиты от взлома смартфона по звуку движения пальцев

Эксперт Закарян предупредил об опасности технологии PrintListener в смартфонах

© iStock.com / Prostock-StudioПожилая женщина использует смартфон
Пожилая женщина использует смартфон - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© iStock.com / Prostock-Studio
Пожилая женщина использует смартфон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Технология PrintListener, с помощью которой можно проанализировать звуки скольжения пальцев по экрану мобильных устройств и воссоздать отпечатки, может стать реальной угрозой, которой придется противостоять, рассказал агентству "Прайм" руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян.
Сейчас сложно распознать отпечатки лишь по звуку свайпов как минимум из-за наложения фоновых шумов. Однако, если случится утечка технологии, быстро появятся разработки, убирающие посторонние помехи.
“Первое, что можно будет сделать пользователям для защиты личных данных в этом случае - запретить доступ к микрофону для всех приложений, где он не нужен или используется редко”, - предупредил эксперт.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Специалист научил, как выявить “жучок” с помощью смартфона
24 января, 02:17
 
ТехнологииВаге ЗакарянGem Space
 
 
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