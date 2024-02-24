https://ria.ru/20240224/vzlom-1929224658.html

Назван способ защиты от взлома смартфона по звуку движения пальцев

Назван способ защиты от взлома смартфона по звуку движения пальцев - РИА Новости, 24.02.2024

Назван способ защиты от взлома смартфона по звуку движения пальцев

Технология PrintListener, с помощью которой можно проанализировать звуки скольжения пальцев по экрану мобильных устройств и воссоздать отпечатки, может стать... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T03:10

2024-02-24T03:10

2024-02-24T03:10

технологии

ваге закарян

gem space

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Технология PrintListener, с помощью которой можно проанализировать звуки скольжения пальцев по экрану мобильных устройств и воссоздать отпечатки, может стать реальной угрозой, которой придется противостоять, рассказал агентству "Прайм" руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян.Сейчас сложно распознать отпечатки лишь по звуку свайпов как минимум из-за наложения фоновых шумов. Однако, если случится утечка технологии, быстро появятся разработки, убирающие посторонние помехи.“Первое, что можно будет сделать пользователям для защиты личных данных в этом случае - запретить доступ к микрофону для всех приложений, где он не нужен или используется редко”, - предупредил эксперт.

https://ria.ru/20240124/zhuchok-1923105302.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

технологии, ваге закарян, gem space