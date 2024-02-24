https://ria.ru/20240224/voennye-1929224875.html

Американские военные пройдут парадом по Таллину

Американские военные пройдут парадом по Таллину - РИА Новости, 24.02.2024

Американские военные пройдут парадом по Таллину

Военные США, Великобритании и других стран НАТО пройдут парадом по Таллину в честь Дня независимости Эстонии. РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T00:37

2024-02-24T00:37

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ХЕЛЬСИНКИ, 24 фев - РИА Новости. Военные США, Великобритании и других стран НАТО пройдут парадом по Таллину в честь Дня независимости Эстонии.В Эстонии днем появления эстонского государства считают 24 февраля 1918 года. В этот день, после распада Российской империи, была провозглашена Эстонская Республика. В субботу в Эстонии, которая с 1939 по 1991 год была в составе СССР, будут отмечать 106-ю годовщину обретения независимости.В Таллине утром поднимут государственный флаг над древней башней "Длинный Герман", с речью выступит спикер парламента Лаури Хуссар. Также будет зачитан манифест независимости Эстонской Республики. На церемонии будут присутствовать президент Алар Карис, премьер-министр Кая Каллас, члены правительства, дипломаты и депутаты.Затем на площади Свободы возложат венки к монументу в память о войне с РСФСР 1918-1920 годов.Главным событием предстоящего праздника называют военный парад на площади Свободы, который примет президент Карис. В нем будут участвовать около 840 человек, по площади пройдут эстонские военные, а также подразделения из стран НАТО: США, Великобритании, Франции, Польши и Исландии.Ожидается участие 31 единицы техники, среди которой британские танки Challenger 2 и боевые машины пехоты Warrior, французские бронетранспортеры Griffon и американский ракетный комплекс HIMARS. В случае благоприятной погоды над площадью пролетит авиация.

https://ria.ru/20240224/apparat-1929223998.html

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в мире, эстония, сша, алар карис, кайя каллас, великобритания, нато