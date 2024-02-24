https://ria.ru/20240224/vagenknekht-1929288498.html

Вагенкнехт заявила о гибели политиков в украинских тюрьмах

Вагенкнехт заявила о гибели политиков в украинских тюрьмах - РИА Новости, 24.02.2024

Вагенкнехт заявила о гибели политиков в украинских тюрьмах

Политики, находящиеся в оппозиции к нынешним киевским властям, погибают в украинских тюрьмах, заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт в интервью журналисту... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T16:36

2024-02-24T16:36

2024-02-24T16:36

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Политики, находящиеся в оппозиции к нынешним киевским властям, погибают в украинских тюрьмах, заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт в интервью журналисту Паулю Ронцхаймеру, отрывок из которого он разместил на своей странице в соцсети X. "В украинских тюрьмах погибают оппозиционные политики. Это на самом деле не пропаганда (президента РФ Владимира - ред.) Путина. И каждый конкретный случай - это трагедия", - сказала Вагенкнехт. Она подчеркнула, что на Украине и до начала спецоперации России не существовало "идеальной демократии", а к настоящему моменту ситуация существенно усугубилась. "Украина в состоянии войны на самом деле является страной, которая предпринимает очень репрессивные меры, в том числе против оппозиционных политиков", - заявила Вагенкнехт.

https://ria.ru/20240220/ukraina-1928587559.html

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Дарья Буймова

в мире, украина, россия, сара вагенкнехт, германия