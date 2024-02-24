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Вагенкнехт заявила о гибели политиков в украинских тюрьмах - РИА Новости, 24.02.2024
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16:36 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/vagenknekht-1929288498.html
Вагенкнехт заявила о гибели политиков в украинских тюрьмах
Вагенкнехт заявила о гибели политиков в украинских тюрьмах - РИА Новости, 24.02.2024
Вагенкнехт заявила о гибели политиков в украинских тюрьмах
Политики, находящиеся в оппозиции к нынешним киевским властям, погибают в украинских тюрьмах, заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт в интервью журналисту... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T16:36
2024-02-24T16:36
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Политики, находящиеся в оппозиции к нынешним киевским властям, погибают в украинских тюрьмах, заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт в интервью журналисту Паулю Ронцхаймеру, отрывок из которого он разместил на своей странице в соцсети X. "В украинских тюрьмах погибают оппозиционные политики. Это на самом деле не пропаганда (президента РФ Владимира - ред.) Путина. И каждый конкретный случай - это трагедия", - сказала Вагенкнехт. Она подчеркнула, что на Украине и до начала спецоперации России не существовало "идеальной демократии", а к настоящему моменту ситуация существенно усугубилась. "Украина в состоянии войны на самом деле является страной, которая предпринимает очень репрессивные меры, в том числе против оппозиционных политиков", - заявила Вагенкнехт.
https://ria.ru/20240220/ukraina-1928587559.html
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в мире, украина, россия, сара вагенкнехт, германия
В мире, Украина, Россия, Сара Вагенкнехт, Германия
Вагенкнехт заявила о гибели политиков в украинских тюрьмах

Вагенкнехт: в украинских тюрьмах погибают оппозиционные политики

© AP Photo / Markus SchreiberСара Вагенкнехт
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Сара Вагенкнехт. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Политики, находящиеся в оппозиции к нынешним киевским властям, погибают в украинских тюрьмах, заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт в интервью журналисту Паулю Ронцхаймеру, отрывок из которого он разместил на своей странице в соцсети X.
"В украинских тюрьмах погибают оппозиционные политики. Это на самом деле не пропаганда (президента РФ Владимира - ред.) Путина. И каждый конкретный случай - это трагедия", - сказала Вагенкнехт.
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Она подчеркнула, что на Украине и до начала спецоперации России не существовало "идеальной демократии", а к настоящему моменту ситуация существенно усугубилась.
"Украина в состоянии войны на самом деле является страной, которая предпринимает очень репрессивные меры, в том числе против оппозиционных политиков", - заявила Вагенкнехт.
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