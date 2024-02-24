https://ria.ru/20240224/vagenknekht-1929261905.html

"Россия не позволит": в Германии сделали неожиданное заявление об Украине

"Россия не позволит": в Германии сделали неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 24.02.2024

"Россия не позволит": в Германии сделали неожиданное заявление об Украине

Поставка Украине крылатых ракет Taurus приведет к дальнейшей эскалации конфликта с Россией, заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт в опубликованном в соцсети... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T12:25

2024-02-24T12:25

2024-02-24T21:11

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Поставка Украине крылатых ракет Taurus приведет к дальнейшей эскалации конфликта с Россией, заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт в опубликованном в соцсети Х интервью журналисту Паулю Ронцхаймеру."В конце концов, это не поможет Украине. Постоянное продление конфликта нельзя считать помощью или защитой. <…> Вы серьезно думаете, что если мы поставим еще больше оружия, украинцы смогут вытеснить русских из Крыма? Вы считаете, что Россия, ядерная держава, это позволит сделать?" — возмутилась политик.Вагенкнехт также подчеркнула, что дальнобойное оружие не поможет ВСУ, а только затянет конфликт, что приведет к большему числу жертв."Я считаю это полным сумасшествием. Если мы принесем войну немецким оружием в Россию, мы принесем войну в Германию", — отметила она.В четверг нижняя палата немецкого парламента (бундестаг) большинством голосов проголосовала против проекта резолюции, прямо призывающего правительство Германии начать поставки Украине крылатых ракет Taurus. Однако в этот же день был принят проект резолюции о поставке Украине дальнобойного оружия для поражения стратегических объектов в российском тылу без упоминания Taurus.

https://ria.ru/20240224/entuziazm-1929250479.html

https://ria.ru/20240224/berbok-1929247525.html

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в мире, украина, россия, германия, сара вагенкнехт, вооруженные силы украины