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"Россия не позволит": в Германии сделали неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 24.02.2024
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12:25 24.02.2024 (обновлено: 21:11 24.02.2024)
https://ria.ru/20240224/vagenknekht-1929261905.html
"Россия не позволит": в Германии сделали неожиданное заявление об Украине
"Россия не позволит": в Германии сделали неожиданное заявление об Украине - РИА Новости, 24.02.2024
"Россия не позволит": в Германии сделали неожиданное заявление об Украине
Поставка Украине крылатых ракет Taurus приведет к дальнейшей эскалации конфликта с Россией, заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт в опубликованном в соцсети... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T12:25
2024-02-24T21:11
в мире
украина
россия
германия
сара вагенкнехт
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Поставка Украине крылатых ракет Taurus приведет к дальнейшей эскалации конфликта с Россией, заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт в опубликованном в соцсети Х интервью журналисту Паулю Ронцхаймеру."В конце концов, это не поможет Украине. Постоянное продление конфликта нельзя считать помощью или защитой. &lt;…&gt; Вы серьезно думаете, что если мы поставим еще больше оружия, украинцы смогут вытеснить русских из Крыма? Вы считаете, что Россия, ядерная держава, это позволит сделать?" — возмутилась политик.Вагенкнехт также подчеркнула, что дальнобойное оружие не поможет ВСУ, а только затянет конфликт, что приведет к большему числу жертв."Я считаю это полным сумасшествием. Если мы принесем войну немецким оружием в Россию, мы принесем войну в Германию", — отметила она.В четверг нижняя палата немецкого парламента (бундестаг) большинством голосов проголосовала против проекта резолюции, прямо призывающего правительство Германии начать поставки Украине крылатых ракет Taurus. Однако в этот же день был принят проект резолюции о поставке Украине дальнобойного оружия для поражения стратегических объектов в российском тылу без упоминания Taurus.
https://ria.ru/20240224/entuziazm-1929250479.html
https://ria.ru/20240224/berbok-1929247525.html
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в мире, украина, россия, германия, сара вагенкнехт, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Германия, Сара Вагенкнехт, Вооруженные силы Украины
"Россия не позволит": в Германии сделали неожиданное заявление об Украине

Вагенкнехт: передача Украине ракет Taurus перенесет боевые действия в Германию

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Поставка Украине крылатых ракет Taurus приведет к дальнейшей эскалации конфликта с Россией, заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт в опубликованном в соцсети Х интервью журналисту Паулю Ронцхаймеру.
"В конце концов, это не поможет Украине. Постоянное продление конфликта нельзя считать помощью или защитой. <…> Вы серьезно думаете, что если мы поставим еще больше оружия, украинцы смогут вытеснить русских из Крыма? Вы считаете, что Россия, ядерная держава, это позволит сделать?" — возмутилась политик.
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Вагенкнехт также подчеркнула, что дальнобойное оружие не поможет ВСУ, а только затянет конфликт, что приведет к большему числу жертв.
"Я считаю это полным сумасшествием. Если мы принесем войну немецким оружием в Россию, мы принесем войну в Германию", — отметила она.
В четверг нижняя палата немецкого парламента (бундестаг) большинством голосов проголосовала против проекта резолюции, прямо призывающего правительство Германии начать поставки Украине крылатых ракет Taurus. Однако в этот же день был принят проект резолюции о поставке Украине дальнобойного оружия для поражения стратегических объектов в российском тылу без упоминания Taurus.
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В миреУкраинаРоссияГерманияСара ВагенкнехтВооруженные силы Украины
 
 
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