Рейтинг@Mail.ru
Россия возродилась с началом СВО, заявил Миронов - РИА Новости, 24.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:43 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/svo-1929257946.html
Россия возродилась с началом СВО, заявил Миронов
Россия возродилась с началом СВО, заявил Миронов - РИА Новости, 24.02.2024
Россия возродилась с началом СВО, заявил Миронов
День начала специальной военной операции знаменует возрождение России и начало новой эпохи справедливого устройства мира, которое поддерживают страны Востока и... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T11:43
2024-02-24T11:43
специальная военная операция на украине
россия
сергей миронов
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908719333_0:136:3102:1881_1920x0_80_0_0_7e2e704d80036a19af77cee65bad569b.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. День начала специальной военной операции знаменует возрождение России и начало новой эпохи справедливого устройства мира, которое поддерживают страны Востока и Глобального Юга, написал лидер СРЗП Сергей Миронов в своем Telegram-канале. "24 февраля – день возрождения России и начало новой эры справедливого мироустройства! Страны Востока и Глобального Юга поддерживают нас. Они понимают, что СВО дала начало новой эре справедливого мироустройства", - сообщил Миронов. Он добавил, что прошедшие два года СВО подтвердили правильность решений, принятых президентом РФ. По мнению Миронова, "это курс на возрождение России, на построение подлинного суверенного и независимого государства", также парламентарий считает, что только в таком виде может существовать многонациональная Россия с великой историей. "Достойные зарплаты, пенсии и пособия, доступное бесплатное образование и медицина, доступное и комфортное жилье, транспорт, инфраструктура – вот, что должно быть в основе государственной политики. Но реализовать это можно только при условии безопасности нашей страны. За это сегодня сражаются наши бойцы на фронте… И они добьются успеха – нацистская гадина будет раздавлена в ее логове, а исторические русские земли воссоединятся с Россией!" - заявил лидер партии. Распад СССР позволил Западу занять доминирующую позицию, но в настоящее время "неоколониальной эпохе приходит конец", считает Миронов. Все страны следят за тем, как Россия отстаивает общечеловеческие ценности, заключил Миронов.
https://ria.ru/20240224/unichtozhenie-1929248046.html
https://ria.ru/20240224/svo-1929150651.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908719333_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_122e7c2f1ccbb7419a7f38515a774514.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей миронов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Миронов, Безопасность
Россия возродилась с началом СВО, заявил Миронов

Миронов: день начала специальной военной операции знаменует возрождение России

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. День начала специальной военной операции знаменует возрождение России и начало новой эпохи справедливого устройства мира, которое поддерживают страны Востока и Глобального Юга, написал лидер СРЗП Сергей Миронов в своем Telegram-канале.
"24 февраля – день возрождения России и начало новой эры справедливого мироустройства! Страны Востока и Глобального Юга поддерживают нас. Они понимают, что СВО дала начало новой эре справедливого мироустройства", - сообщил Миронов.
Сотрудник пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
Заменить будет сложно. Стало известно, что Россия уничтожила в зоне СВО
09:31
Он добавил, что прошедшие два года СВО подтвердили правильность решений, принятых президентом РФ. По мнению Миронова, "это курс на возрождение России, на построение подлинного суверенного и независимого государства", также парламентарий считает, что только в таком виде может существовать многонациональная Россия с великой историей.
"Достойные зарплаты, пенсии и пособия, доступное бесплатное образование и медицина, доступное и комфортное жилье, транспорт, инфраструктура – вот, что должно быть в основе государственной политики. Но реализовать это можно только при условии безопасности нашей страны. За это сегодня сражаются наши бойцы на фронте… И они добьются успеха – нацистская гадина будет раздавлена в ее логове, а исторические русские земли воссоединятся с Россией!" - заявил лидер партии.
Распад СССР позволил Западу занять доминирующую позицию, но в настоящее время "неоколониальной эпохе приходит конец", считает Миронов. Все страны следят за тем, как Россия отстаивает общечеловеческие ценности, заключил Миронов.
Военнослужащие России на линии боевого соприкосновения - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
Годовщина СВО: два года, которые изменили все и навсегда
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСергей МироновБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала