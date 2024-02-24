https://ria.ru/20240224/svo-1929257946.html

Россия возродилась с началом СВО, заявил Миронов

Россия возродилась с началом СВО, заявил Миронов - РИА Новости, 24.02.2024

Россия возродилась с началом СВО, заявил Миронов

День начала специальной военной операции знаменует возрождение России и начало новой эпохи справедливого устройства мира, которое поддерживают страны Востока и... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T11:43

2024-02-24T11:43

2024-02-24T11:43

специальная военная операция на украине

россия

сергей миронов

безопасность

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. День начала специальной военной операции знаменует возрождение России и начало новой эпохи справедливого устройства мира, которое поддерживают страны Востока и Глобального Юга, написал лидер СРЗП Сергей Миронов в своем Telegram-канале. "24 февраля – день возрождения России и начало новой эры справедливого мироустройства! Страны Востока и Глобального Юга поддерживают нас. Они понимают, что СВО дала начало новой эре справедливого мироустройства", - сообщил Миронов. Он добавил, что прошедшие два года СВО подтвердили правильность решений, принятых президентом РФ. По мнению Миронова, "это курс на возрождение России, на построение подлинного суверенного и независимого государства", также парламентарий считает, что только в таком виде может существовать многонациональная Россия с великой историей. "Достойные зарплаты, пенсии и пособия, доступное бесплатное образование и медицина, доступное и комфортное жилье, транспорт, инфраструктура – вот, что должно быть в основе государственной политики. Но реализовать это можно только при условии безопасности нашей страны. За это сегодня сражаются наши бойцы на фронте… И они добьются успеха – нацистская гадина будет раздавлена в ее логове, а исторические русские земли воссоединятся с Россией!" - заявил лидер партии. Распад СССР позволил Западу занять доминирующую позицию, но в настоящее время "неоколониальной эпохе приходит конец", считает Миронов. Все страны следят за тем, как Россия отстаивает общечеловеческие ценности, заключил Миронов.

https://ria.ru/20240224/unichtozhenie-1929248046.html

https://ria.ru/20240224/svo-1929150651.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сергей миронов, безопасность