https://ria.ru/20240224/svo-1929257946.html
Россия возродилась с началом СВО, заявил Миронов
Россия возродилась с началом СВО, заявил Миронов - РИА Новости, 24.02.2024
Россия возродилась с началом СВО, заявил Миронов
День начала специальной военной операции знаменует возрождение России и начало новой эпохи справедливого устройства мира, которое поддерживают страны Востока и... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T11:43
2024-02-24T11:43
2024-02-24T11:43
специальная военная операция на украине
россия
сергей миронов
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908719333_0:136:3102:1881_1920x0_80_0_0_7e2e704d80036a19af77cee65bad569b.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. День начала специальной военной операции знаменует возрождение России и начало новой эпохи справедливого устройства мира, которое поддерживают страны Востока и Глобального Юга, написал лидер СРЗП Сергей Миронов в своем Telegram-канале. "24 февраля – день возрождения России и начало новой эры справедливого мироустройства! Страны Востока и Глобального Юга поддерживают нас. Они понимают, что СВО дала начало новой эре справедливого мироустройства", - сообщил Миронов. Он добавил, что прошедшие два года СВО подтвердили правильность решений, принятых президентом РФ. По мнению Миронова, "это курс на возрождение России, на построение подлинного суверенного и независимого государства", также парламентарий считает, что только в таком виде может существовать многонациональная Россия с великой историей. "Достойные зарплаты, пенсии и пособия, доступное бесплатное образование и медицина, доступное и комфортное жилье, транспорт, инфраструктура – вот, что должно быть в основе государственной политики. Но реализовать это можно только при условии безопасности нашей страны. За это сегодня сражаются наши бойцы на фронте… И они добьются успеха – нацистская гадина будет раздавлена в ее логове, а исторические русские земли воссоединятся с Россией!" - заявил лидер партии. Распад СССР позволил Западу занять доминирующую позицию, но в настоящее время "неоколониальной эпохе приходит конец", считает Миронов. Все страны следят за тем, как Россия отстаивает общечеловеческие ценности, заключил Миронов.
https://ria.ru/20240224/unichtozhenie-1929248046.html
https://ria.ru/20240224/svo-1929150651.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908719333_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_122e7c2f1ccbb7419a7f38515a774514.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей миронов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Миронов, Безопасность
Россия возродилась с началом СВО, заявил Миронов
Миронов: день начала специальной военной операции знаменует возрождение России
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости.
День начала специальной военной операции знаменует возрождение России и начало новой эпохи справедливого устройства мира, которое поддерживают страны Востока и Глобального Юга, написал лидер СРЗП Сергей Миронов в своем Telegram-канале
.
"24 февраля – день возрождения России и начало новой эры справедливого мироустройства! Страны Востока и Глобального Юга поддерживают нас. Они понимают, что СВО дала начало новой эре справедливого мироустройства", - сообщил Миронов
.
Заменить будет сложно. Стало известно, что Россия уничтожила в зоне СВО
Он добавил, что прошедшие два года СВО подтвердили правильность решений, принятых президентом РФ. По мнению Миронова, "это курс на возрождение России, на построение подлинного суверенного и независимого государства", также парламентарий считает, что только в таком виде может существовать многонациональная Россия с великой историей.
"Достойные зарплаты, пенсии и пособия, доступное бесплатное образование и медицина, доступное и комфортное жилье, транспорт, инфраструктура – вот, что должно быть в основе государственной политики. Но реализовать это можно только при условии безопасности нашей страны. За это сегодня сражаются наши бойцы на фронте… И они добьются успеха – нацистская гадина будет раздавлена в ее логове, а исторические русские земли воссоединятся с Россией!" - заявил лидер партии.
Распад СССР позволил Западу занять доминирующую позицию, но в настоящее время "неоколониальной эпохе приходит конец", считает Миронов. Все страны следят за тем, как Россия отстаивает общечеловеческие ценности, заключил Миронов.
Годовщина СВО: два года, которые изменили все и навсегда