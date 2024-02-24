https://ria.ru/20240224/su-35-1929234000.html
Су-35 сопроводил бомбардировщики на Купянском направлении
Су-35 сопроводил бомбардировщики на Купянском направлении - РИА Новости, 24.02.2024
Су-35 сопроводил бомбардировщики на Купянском направлении
Истребитель Су-35с ВКС России выполнил задачу по сопровождению бомбардировщиков на купянском направлении, которые нанесли удар по командному пункту и живой силе РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T05:11
2024-02-24T05:11
2024-02-24T05:16
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Истребитель Су-35с ВКС России выполнил задачу по сопровождению бомбардировщиков на купянском направлении, которые нанесли удар по командному пункту и живой силе ВСУ, видео предоставили в Минобороны РФ. "Экипаж многоцелевого истребителя с управляемым вектором тяги Су-35с Воздушно-космических сил Российской Федерации выполнил боевую задачу по сопровождению бомбардировщиков на купянском направлении специальной военной операции. Звено бомбардировщиков Су-34 в сопровождении истребителя Су-35с выполнили взлет с аэродрома базирования и нанесли бомбовый удар по командному пункту и живой силе ВСУ", - говорится в сообщении. Отмечается, что экипаж выполнил бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). "После выполнения боевого задания вся группа успешно вернулась на аэродром базирования. По докладу разведки цель была успешно поражена", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240224/naemnik-1929226810.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-35с, су-35, су-34
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Су-35С, Су-35, Су-34
Су-35 сопроводил бомбардировщики на Купянском направлении
Су-35 выполнил задачу по сопровождению бомбардировщиков на Купянском направлении