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Су-35 сопроводил бомбардировщики на Купянском направлении - РИА Новости, 24.02.2024
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05:11 24.02.2024 (обновлено: 05:16 24.02.2024)
https://ria.ru/20240224/su-35-1929234000.html
Су-35 сопроводил бомбардировщики на Купянском направлении
Су-35 сопроводил бомбардировщики на Купянском направлении - РИА Новости, 24.02.2024
Су-35 сопроводил бомбардировщики на Купянском направлении
Истребитель Су-35с ВКС России выполнил задачу по сопровождению бомбардировщиков на купянском направлении, которые нанесли удар по командному пункту и живой силе РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T05:11
2024-02-24T05:16
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
су-35с
су-35
су-34
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Истребитель Су-35с ВКС России выполнил задачу по сопровождению бомбардировщиков на купянском направлении, которые нанесли удар по командному пункту и живой силе ВСУ, видео предоставили в Минобороны РФ. "Экипаж многоцелевого истребителя с управляемым вектором тяги Су-35с Воздушно-космических сил Российской Федерации выполнил боевую задачу по сопровождению бомбардировщиков на купянском направлении специальной военной операции. Звено бомбардировщиков Су-34 в сопровождении истребителя Су-35с выполнили взлет с аэродрома базирования и нанесли бомбовый удар по командному пункту и живой силе ВСУ", - говорится в сообщении. Отмечается, что экипаж выполнил бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). "После выполнения боевого задания вся группа успешно вернулась на аэродром базирования. По докладу разведки цель была успешно поражена", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240224/naemnik-1929226810.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-35с, су-35, су-34
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Су-35С, Су-35, Су-34
Су-35 сопроводил бомбардировщики на Купянском направлении

Су-35 выполнил задачу по сопровождению бомбардировщиков на Купянском направлении

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкИстребитель Су-35 ВКС России
Истребитель Су-35 ВКС России - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Истребитель Су-35 ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Истребитель Су-35с ВКС России выполнил задачу по сопровождению бомбардировщиков на купянском направлении, которые нанесли удар по командному пункту и живой силе ВСУ, видео предоставили в Минобороны РФ.
"Экипаж многоцелевого истребителя с управляемым вектором тяги Су-35с Воздушно-космических сил Российской Федерации выполнил боевую задачу по сопровождению бомбардировщиков на купянском направлении специальной военной операции. Звено бомбардировщиков Су-34 в сопровождении истребителя Су-35с выполнили взлет с аэродрома базирования и нанесли бомбовый удар по командному пункту и живой силе ВСУ", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что экипаж выполнил бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).
"После выполнения боевого задания вся группа успешно вернулась на аэродром базирования. По докладу разведки цель была успешно поражена", - сообщили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииСу-35ССу-35Су-34
 
 
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