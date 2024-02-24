https://ria.ru/20240224/su-35-1929234000.html

Су-35 сопроводил бомбардировщики на Купянском направлении

Су-35 сопроводил бомбардировщики на Купянском направлении - РИА Новости, 24.02.2024

Су-35 сопроводил бомбардировщики на Купянском направлении

Истребитель Су-35с ВКС России выполнил задачу по сопровождению бомбардировщиков на купянском направлении, которые нанесли удар по командному пункту и живой силе РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T05:11

2024-02-24T05:11

2024-02-24T05:16

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

су-35с

су-35

су-34

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803659840_0:250:3196:2048_1920x0_80_0_0_aec3546e89cd8eebf2cb9c6c13bb9943.jpg

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Истребитель Су-35с ВКС России выполнил задачу по сопровождению бомбардировщиков на купянском направлении, которые нанесли удар по командному пункту и живой силе ВСУ, видео предоставили в Минобороны РФ. "Экипаж многоцелевого истребителя с управляемым вектором тяги Су-35с Воздушно-космических сил Российской Федерации выполнил боевую задачу по сопровождению бомбардировщиков на купянском направлении специальной военной операции. Звено бомбардировщиков Су-34 в сопровождении истребителя Су-35с выполнили взлет с аэродрома базирования и нанесли бомбовый удар по командному пункту и живой силе ВСУ", - говорится в сообщении. Отмечается, что экипаж выполнил бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). "После выполнения боевого задания вся группа успешно вернулась на аэродром базирования. По докладу разведки цель была успешно поражена", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20240224/naemnik-1929226810.html

https://ria.ru/20240224/artilleristy-1929233533.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-35с, су-35, су-34