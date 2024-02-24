Перехваченный истребителями США аэростат оказался любительским
Перехваченный истребителями на западе США аэростат оказался любительским
© Фото : U.S. Air National Guard /Tech. Sgt. Megan FloydИстребитель F-16 ВВС Национальной гвардии США
Истребитель F-16 ВВС Национальной гвардии США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. Перехваченный американскими истребителями над западными районами США аэростат оказался любительским, сообщает телеканал CBS News.
"В министерстве обороны сообщили, что обнаруженный над штатом Юта аэростат был любительским", - говорится в сообщении.
Накануне в Североамериканском командовании ПВО (NORAD) сообщили РИА Новости, что истребители перехватили аэростат, замеченный ранее над западными районами США. Военные сразу оценили, что объект "не маневрировал и не представлял угрозы национальной безопасности". Там также добавили, что аэростат летел на высоте порядка 43-45 тысяч футов, или 13,1-13,7 километра.
В пятницу вечером телеканал CBS со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщил, что США зафиксировали неопознанный летательный аппарат, пролетавший над западными районами страны и не представлявший угрозы, однако его происхождение и назначение неизвестны.
Согласно оценкам военных, объект под воздействием потоков воздуха двигался в восточном направлении. По информации одного из чиновников, в пятницу аппарат пролетел над штатом Колорадо, что вызвало обеспокоенность у местных властей и побудило их поднять в воздух военную авиацию.
В феврале прошлого года американцы зафиксировали в своем воздушном пространстве аэростат КНР, который пересек территорию США и оказался над Атлантическим океаном, после чего был сбит. Президент Джо Байден позднее согласился, что аппарат сбился с курса, и утверждал, что председатель КНР Си Цзиньпин не был осведомлен о случившемся. Позже Пентагон сообщил, что сбитый аэростат не собирал и не передавал развединформацию, хотя и нес шпионское оборудование.