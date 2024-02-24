https://ria.ru/20240224/ssha-1929306786.html

Перехваченный истребителями США аэростат оказался любительским

Перехваченный истребителями США аэростат оказался любительским - РИА Новости, 24.02.2024

Перехваченный истребителями США аэростат оказался любительским

Перехваченный американскими истребителями над западными районами США аэростат оказался любительским, сообщает телеканал CBS News. РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T19:39

2024-02-24T19:39

2024-02-24T19:45

в мире

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министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. Перехваченный американскими истребителями над западными районами США аэростат оказался любительским, сообщает телеканал CBS News. "В министерстве обороны сообщили, что обнаруженный над штатом Юта аэростат был любительским", - говорится в сообщении. Накануне в Североамериканском командовании ПВО (NORAD) сообщили РИА Новости, что истребители перехватили аэростат, замеченный ранее над западными районами США. Военные сразу оценили, что объект "не маневрировал и не представлял угрозы национальной безопасности". Там также добавили, что аэростат летел на высоте порядка 43-45 тысяч футов, или 13,1-13,7 километра. В пятницу вечером телеканал CBS со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщил, что США зафиксировали неопознанный летательный аппарат, пролетавший над западными районами страны и не представлявший угрозы, однако его происхождение и назначение неизвестны. Согласно оценкам военных, объект под воздействием потоков воздуха двигался в восточном направлении. По информации одного из чиновников, в пятницу аппарат пролетел над штатом Колорадо, что вызвало обеспокоенность у местных властей и побудило их поднять в воздух военную авиацию. В феврале прошлого года американцы зафиксировали в своем воздушном пространстве аэростат КНР, который пересек территорию США и оказался над Атлантическим океаном, после чего был сбит. Президент Джо Байден позднее согласился, что аппарат сбился с курса, и утверждал, что председатель КНР Си Цзиньпин не был осведомлен о случившемся. Позже Пентагон сообщил, что сбитый аэростат не собирал и не передавал развединформацию, хотя и нес шпионское оборудование.

https://ria.ru/20230629/aerostat-1881323777.html

https://ria.ru/20210425/samolet-1729885180.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, китай, колорадо, си цзиньпин, джо байден, министерство обороны сша