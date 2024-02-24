https://ria.ru/20240224/soboleznovaniya-1929290978.html

Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной Лебедева

Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной Лебедева - РИА Новости, 24.02.2024

Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной Лебедева

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева, отметив его профессионализм РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T17:01

2024-02-24T17:01

2024-02-24T17:01

религия

россия

вячеслав лебедев

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева, отметив его профессионализм и преданность делу. Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев скончался накануне в возрасте 80 лет. Он был председателем Верховного суда РСФСР с 1989 года, с 1991 года - председателем Верховного суда РФ. "Личность почившего связана с целой эпохой в становлении современной судебной системы нашего Отечества, самоотверженному служению которому он отдал многие годы своей жизни, более тридцати лет являясь председателем Верховного суда Российской Федерации. Возглавляемая им структура играла важную стабилизирующую роль в государстве, в том числе в самые сложные моменты нашей новейшей истории, и помогала сохранять столь ценные мир и гражданское согласие в обществе", - говорится в соболезновании патриарха, опубликованном на сайте Русской православной церкви. Патриарх подчеркнул, что Лебедев был настоящим профессионалом, искренне преданным своему делу и призванию, неизменно занимавшим честную и принципиальную позицию по всем важным вопросам. Предстоятель РПЦ отметил, что Лебедев всегда был готов "к развитию содержательного диалога с Русской православной церковью".

https://ria.ru/20240224/mosgorsud-1929281059.html

https://ria.ru/20240224/lebedev-1929277522.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, вячеслав лебедев, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь