Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной Лебедева
Патриарх Кирилл отметил профессионализм Вячеслава Лебедева и преданность делу
© РИА Новости / Совет Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев
Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев . Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева, отметив его профессионализм и преданность делу.
Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев скончался накануне в возрасте 80 лет. Он был председателем Верховного суда РСФСР с 1989 года, с 1991 года - председателем Верховного суда РФ.
"Личность почившего связана с целой эпохой в становлении современной судебной системы нашего Отечества, самоотверженному служению которому он отдал многие годы своей жизни, более тридцати лет являясь председателем Верховного суда Российской Федерации. Возглавляемая им структура играла важную стабилизирующую роль в государстве, в том числе в самые сложные моменты нашей новейшей истории, и помогала сохранять столь ценные мир и гражданское согласие в обществе", - говорится в соболезновании патриарха, опубликованном на сайте Русской православной церкви.
Патриарх подчеркнул, что Лебедев был настоящим профессионалом, искренне преданным своему делу и призванию, неизменно занимавшим честную и принципиальную позицию по всем важным вопросам.
Предстоятель РПЦ отметил, что Лебедев всегда был готов "к развитию содержательного диалога с Русской православной церковью".