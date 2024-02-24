Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной Лебедева - РИА Новости, 24.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
17:01 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/soboleznovaniya-1929290978.html
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной Лебедева
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной Лебедева - РИА Новости, 24.02.2024
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной Лебедева
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева, отметив его профессионализм РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T17:01
2024-02-24T17:01
религия
россия
вячеслав лебедев
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/18/1929270353_0:134:3167:1915_1920x0_80_0_0_e8404c1c2d949c90878510c5b628549f.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева, отметив его профессионализм и преданность делу. Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев скончался накануне в возрасте 80 лет. Он был председателем Верховного суда РСФСР с 1989 года, с 1991 года - председателем Верховного суда РФ. "Личность почившего связана с целой эпохой в становлении современной судебной системы нашего Отечества, самоотверженному служению которому он отдал многие годы своей жизни, более тридцати лет являясь председателем Верховного суда Российской Федерации. Возглавляемая им структура играла важную стабилизирующую роль в государстве, в том числе в самые сложные моменты нашей новейшей истории, и помогала сохранять столь ценные мир и гражданское согласие в обществе", - говорится в соболезновании патриарха, опубликованном на сайте Русской православной церкви. Патриарх подчеркнул, что Лебедев был настоящим профессионалом, искренне преданным своему делу и призванию, неизменно занимавшим честную и принципиальную позицию по всем важным вопросам. Предстоятель РПЦ отметил, что Лебедев всегда был готов "к развитию содержательного диалога с Русской православной церковью".
https://ria.ru/20240224/mosgorsud-1929281059.html
https://ria.ru/20240224/lebedev-1929277522.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/18/1929270353_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_2ce4627d34f11bfdca68126c85364a8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вячеслав лебедев, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь
Религия, Россия, Вячеслав Лебедев, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь
Патриарх Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной Лебедева

Патриарх Кирилл отметил профессионализм Вячеслава Лебедева и преданность делу

© РИА Новости / Совет Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев
Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости / Совет Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева, отметив его профессионализм и преданность делу.
Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев скончался накануне в возрасте 80 лет. Он был председателем Верховного суда РСФСР с 1989 года, с 1991 года - председателем Верховного суда РФ.
Здание Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
Вячеслав Лебедев был чутким руководителем, заявили в Мосгорсуде
15:22
"Личность почившего связана с целой эпохой в становлении современной судебной системы нашего Отечества, самоотверженному служению которому он отдал многие годы своей жизни, более тридцати лет являясь председателем Верховного суда Российской Федерации. Возглавляемая им структура играла важную стабилизирующую роль в государстве, в том числе в самые сложные моменты нашей новейшей истории, и помогала сохранять столь ценные мир и гражданское согласие в обществе", - говорится в соболезновании патриарха, опубликованном на сайте Русской православной церкви.
Патриарх подчеркнул, что Лебедев был настоящим профессионалом, искренне преданным своему делу и призванию, неизменно занимавшим честную и принципиальную позицию по всем важным вопросам.
Предстоятель РПЦ отметил, что Лебедев всегда был готов "к развитию содержательного диалога с Русской православной церковью".
Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
Путин оценил роль Лебедева в становлении правовой и судебной системы России
14:49
 
РелигияРоссияВячеслав ЛебедевПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала