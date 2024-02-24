https://ria.ru/20240224/shoygu-1929237933.html
Шойгу проинспектировал группировку войск "Центр" в зоне СВО
Шойгу проинспектировал группировку войск "Центр" в зоне СВО - РИА Новости, 24.02.2024
Шойгу проинспектировал группировку войск "Центр" в зоне СВО
Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск "Центр" в зоне спецоперации, сообщили в министерстве. РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T08:02
2024-02-24T08:02
2024-02-24T09:23
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск "Центр" в зоне спецоперации, сообщили в министерстве. "Министр обороны РФ проинспектировал российскую группировку войск "Центр" в зоне проведения спецоперации", - говорится в сообщении.Глава ведомства заслушал доклады командующего группировкой и офицеров штаба.Командующий группировкой генерал-полковник Андрей Мордвичев доложил Шойгу, что в ходе операции по освобождению Авдеевки противник был отброшен с занимаемых позиций более чем на десять километров. Российские войска продолжают наступление на своих направлениях.
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Шойгу проинспектировал группировку войск "Центр" в зоне спецоперации
Глава Минобороны России Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск "Центр" в зоне спецоперации, сообщили в министерстве.
2024-02-24T08:02
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PT3M58S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу
Шойгу проинспектировал группировку войск "Центр" в зоне СВО
Шойгу проинспектировал группировку войск "Центр" в зоне СВО
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск "Центр" в зоне спецоперации, сообщили в министерстве.
"Министр обороны РФ проинспектировал российскую группировку войск "Центр" в зоне проведения спецоперации", - говорится в сообщении.
Глава ведомства заслушал доклады командующего группировкой и офицеров штаба.
Командующий группировкой генерал-полковник Андрей Мордвичев доложил Шойгу, что в ходе операции по освобождению Авдеевки противник был отброшен с занимаемых позиций более чем на десять километров. Российские войска продолжают наступление на своих направлениях.
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