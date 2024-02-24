https://ria.ru/20240224/shoygu-1929237933.html

Шойгу проинспектировал группировку войск "Центр" в зоне СВО

Шойгу проинспектировал группировку войск "Центр" в зоне СВО - РИА Новости, 24.02.2024

Шойгу проинспектировал группировку войск "Центр" в зоне СВО

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск "Центр" в зоне спецоперации, сообщили в министерстве. РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T08:02

2024-02-24T08:02

2024-02-24T09:23

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сергей шойгу

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/18/1929245534_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_333e6a6280be0df16c9c52379cbf4a8f.jpg

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск "Центр" в зоне спецоперации, сообщили в министерстве. "Министр обороны РФ проинспектировал российскую группировку войск "Центр" в зоне проведения спецоперации", - говорится в сообщении.Глава ведомства заслушал доклады командующего группировкой и офицеров штаба.Командующий группировкой генерал-полковник Андрей Мордвичев доложил Шойгу, что в ходе операции по освобождению Авдеевки противник был отброшен с занимаемых позиций более чем на десять километров. Российские войска продолжают наступление на своих направлениях.

https://ria.ru/20240223/filosofiya-1929064653.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Шойгу проинспектировал группировку войск "Центр" в зоне спецоперации Глава Минобороны России Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск "Центр" в зоне спецоперации, сообщили в министерстве. 2024-02-24T08:02 true PT3M58S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, сергей шойгу