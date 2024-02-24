https://ria.ru/20240224/shkolniki-1929233661.html

Школьники из Мариуполя поздравили военнослужащих с 23 февраля

Школьники из Мариуполя поздравили военнослужащих с 23 февраля - РИА Новости, 24.02.2024

Школьники из Мариуполя поздравили военнослужащих с 23 февраля

Учащиеся школы города Мариуполя поздравили с Днём защитника Отечества военнослужащих группировки войск "Восток", выполняющих боевые задачи на Южнодонецком... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T05:07

2024-02-24T05:07

2024-02-24T05:07

мариуполь

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895939719_0:127:3189:1920_1920x0_80_0_0_09ad358dd16c334d60c63f7ebdce7c75.jpg

ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Учащиеся школы города Мариуполя поздравили с Днём защитника Отечества военнослужащих группировки войск "Восток", выполняющих боевые задачи на Южнодонецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. "Ученики одной из школ города Мариуполя поздравили с Днём защитника Отечества военнослужащих группировки войск "Восток", которые сейчас сражаются на передовых рубежах южно-донецкого направления", - сообщили в МО РФ. Сообщается, что школьники пожелали военнослужащим терпения и мужества. А в качества подарка подготовили музыкальный концерт с вокальными и танцевальными номерами. "Мы уже давно ведем патриотическую работу с нашими ребятами – военнослужащими. Они нам помогают воспитывать патриотизм в детях. И это не первый и не последний праздник, который мы проводим вместе с ними. Хочется сказать "Огромное спасибо!" и поздравить всех военнослужащих с этим праздником, всем пожелать здоровья, мира, тепла и, конечно же, победы. Победа будет за нами. Мы в этом не сомневаемся", - процитировали в Минобороны директора школы Татьяну Чикурову. Сообщается, что ученики исполнили патриотические песни и подготовили подарки для бойцов: письма со словами поддержки, рисунки и аппликации с изображением подвигов российских военнослужащих. "Сегодня празднуем День защитника Отечества. Это очень серьезный и хороший праздник, который все должны помнить обязательно. Для бойцов, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции, это как моральный отдых. Зарядиться боевым духом. Солдаты чувствуют, что мы едины, что мы вместе с ними, благодаря таким акциям, таким концертам", - сказал ученик школы Илья, слова которого приводятся в сообщении. Гостями праздника стали военнослужащие, выполняющие задачи в зоне спецоперации, в том числе отряда разминирования инженерных войск Вооруженных Сил РФ.

https://ria.ru/20240223/putin-1929091471.html

https://ria.ru/20240223/pozdravlenie-1929215642.html

мариуполь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мариуполь, россия, общество