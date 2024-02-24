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"Они приближаются". На Западе сделали неожиданное заявление о России
"Они приближаются". На Западе сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 24.02.2024
"Они приближаются". На Западе сделали неожиданное заявление о России
Российские военные побеждают в конфликте на Украине, которая может лишиться еще больших территорий, заявила американский историк Мэри Саротт в эфире в эфире... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T10:57
2024-02-24T10:57
2024-02-24T10:57
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Российские военные побеждают в конфликте на Украине, которая может лишиться еще больших территорий, заявила американский историк Мэри Саротт в эфире в эфире ток-шоу немецкого телеканала Das Erste."Острая проблема не в том, что конфликт дошел до той точки, где он остановится. Сейчас русские его выигрывают, они приближаются к Западу, поэтому, если мы не сможем обеспечить Киев оружием, Украина может проиграть", — отметила она.Историк предложила Киеву вариант завершения боевых событий, который для него может прозвучать "угнетающим", – раздел Украины, части которой останутся у России. Она считает, что именно таким образом страна сможет сохранить то, что у ее еще осталось."Это не идеально, но среди плохих вариантов, которые возможны сегодня, я думаю, что это терпимый вариант", — указала Саротт.В Кремле неоднократно заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. При этом Москва указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.
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политика, в мире, украина, россия, киев
Политика, В мире, Украина, Россия, Киев
"Они приближаются". На Западе сделали неожиданное заявление о России
Историк Саротт: русские выигрывают в конфликте на Украине