https://ria.ru/20240224/razvedka-1929240109.html

Минобороны оценило эффективность разведывательных комплексов в зоне СВО

Минобороны оценило эффективность разведывательных комплексов в зоне СВО - РИА Новости, 24.02.2024

Минобороны оценило эффективность разведывательных комплексов в зоне СВО

Существенно возросла эффективность применения российскими подразделениями разведывательно-ударных и разведывательно-огневых комплексов, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T08:15

2024-02-24T08:15

2024-02-24T08:15

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/10/1927724926_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_26ab871e9eaad836847ee88255b022be.jpg

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Существенно возросла эффективность применения российскими подразделениями разведывательно-ударных и разведывательно-огневых комплексов, сообщили в Минобороны РФ. Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск "Центр" в зоне СВО, где заслушал доклады командующего группировкой и офицеров штаба по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач на операционном направлении. "Командующий группировкой отметил, что сегодня существенно возросла эффективность применения нашими подразделениями разведывательно-ударных и разведывательно-огневых комплексов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240223/armiya-1929044819.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф