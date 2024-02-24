https://ria.ru/20240224/razvedka-1929240109.html
Минобороны оценило эффективность разведывательных комплексов в зоне СВО
Минобороны оценило эффективность разведывательных комплексов в зоне СВО - РИА Новости, 24.02.2024
Минобороны оценило эффективность разведывательных комплексов в зоне СВО
Существенно возросла эффективность применения российскими подразделениями разведывательно-ударных и разведывательно-огневых комплексов, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T08:15
2024-02-24T08:15
2024-02-24T08:15
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Существенно возросла эффективность применения российскими подразделениями разведывательно-ударных и разведывательно-огневых комплексов, сообщили в Минобороны РФ. Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск "Центр" в зоне СВО, где заслушал доклады командующего группировкой и офицеров штаба по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач на операционном направлении. "Командующий группировкой отметил, что сегодня существенно возросла эффективность применения нашими подразделениями разведывательно-ударных и разведывательно-огневых комплексов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240223/armiya-1929044819.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Минобороны оценило эффективность разведывательных комплексов в зоне СВО
Минобороны: эффективность применения разведывательных комплексов ВС РФ возросла