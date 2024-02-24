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В небе над Курском и Курским районом работает ПВО, сообщил губернатор - РИА Новости, 24.02.2024
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00:22 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/pvo-1929224098.html
В небе над Курском и Курским районом работает ПВО, сообщил губернатор
В небе над Курском и Курским районом работает ПВО, сообщил губернатор - РИА Новости, 24.02.2024
В небе над Курском и Курским районом работает ПВО, сообщил губернатор
ПВО работает в небе над Курском и Курским районом, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T00:22
2024-02-24T00:22
происшествия
курский район
роман старовойт
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. ПВО работает в небе над Курском и Курским районом, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт."В небе над Курском и Курским районом работает ПВО. Прошу сохранять спокойствие!" - говорится в сообщении.
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курский район
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происшествия, курский район, роман старовойт
Происшествия, Курский район, Роман Старовойт
В небе над Курском и Курским районом работает ПВО, сообщил губернатор

Старовойт: в небе над Курском и Курским районом работает ПВО

© Depositphotos.com / IvantsovУлица Ленина в Курске
Улица Ленина в Курске - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© Depositphotos.com / Ivantsov
Улица Ленина в Курске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. ПВО работает в небе над Курском и Курским районом, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.
"В небе над Курском и Курским районом работает ПВО. Прошу сохранять спокойствие!" - говорится в сообщении.
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ПроисшествияКурский районРоман Старовойт
 
 
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