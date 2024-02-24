https://ria.ru/20240224/pvo-1929224098.html

В небе над Курском и Курским районом работает ПВО, сообщил губернатор

В небе над Курском и Курским районом работает ПВО, сообщил губернатор - РИА Новости, 24.02.2024

В небе над Курском и Курским районом работает ПВО, сообщил губернатор

ПВО работает в небе над Курском и Курским районом, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T00:22

2024-02-24T00:22

2024-02-24T00:22

происшествия

курский район

роман старовойт

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. ПВО работает в небе над Курском и Курским районом, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт."В небе над Курском и Курским районом работает ПВО. Прошу сохранять спокойствие!" - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240224/bespilotnik-1929223193.html

курский район

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происшествия, курский район, роман старовойт