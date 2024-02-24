В Словакии оценили объем помощи Украине
Премьер Словакии: общий объем помощи Украине составляет примерно миллиард евро
© Фото : пресс-служба премьер-министра СловакииГаубицы Zuzana 2 на церемонии передачи украинской стороне в Словакии
© Фото : пресс-служба премьер-министра Словакии
Гаубицы Zuzana 2 на церемонии передачи украинской стороне в Словакии. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 24 фев - РИА Новости. Общий объем оказанной Украине помощи со стороны Словакии, включая военную помощь и помощь беженцам, оценивается на уровне 1 миллиарда евро, сообщил в субботу премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Общая сумма, если мы посчитаем… Та помощь, которая страна оказала беженцам (с Украины - ред.), а к ней если добавить ту массивную военную помощь, которую оказала предыдущее правительство в виде самолетов, системы С-300, то это 1 миллиард евро", - сказал Фицо в эфире программы "Субботние диалоги".
Правительство Словакии ранее уменьшило в два раза размер базового пособия, которое используется для расчета компенсации собственникам недвижимости, предоставляющим жилье беженцам с Украины старше 15 лет. Кабмин также не продлил период, на который рассчитаны данные пособия. Он истекает 31 марта 2024 года. Это было сделано для того, чтобы беженцы, которые хотят остаться в Словакии, имели мотивацию включиться в обычную жизнь и принимать участие в обеспечении основных жизненных потребностей из собственных источников.
Ранее сообщалось, что Словакия оказала военную помощь Украине на 680 миллионов евро. В апреле 2022 года Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны С-300. В апреле 2023 года словацкая сторона также завершила передачу Украине истребителей МиГ-29. С приходом правительства Фицо поставки военной помощи Киеву из государственных ресурсов были прекращены.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.