https://ria.ru/20240224/plennye-1929238907.html

Шойгу призвал гуманно относиться к украинским пленным

Шойгу призвал гуманно относиться к украинским пленным - РИА Новости, 24.02.2024

Шойгу призвал гуманно относиться к украинским пленным

Министр обороны России Сергей Шойгу обратил особое внимание на необходимость гуманно относиться к пленным украинским военным. РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T08:07

2024-02-24T08:07

2024-02-24T08:07

специальная военная операция на украине

россия

авдеевка

сергей шойгу

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу обратил особое внимание на необходимость гуманно относиться к пленным украинским военным. Минобороны сообщило, что Шойгу проинспектировал российскую группировку войск "Центр" в зоне спецоперации. Офицеры доложили ему о массовой сдаче в плен военных ВСУ в Авдеевке. "Вы слышали, что сказал верховный главнокомандующий: гуманно, как это было всегда", – подчеркнул Шойгу.

https://ria.ru/20240209/putin-1926291692.html

россия

авдеевка

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Варвара Скокшина

россия, авдеевка, сергей шойгу, вооруженные силы украины, безопасность