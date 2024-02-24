https://ria.ru/20240224/plennye-1929238907.html
Шойгу призвал гуманно относиться к украинским пленным
Шойгу призвал гуманно относиться к украинским пленным - РИА Новости, 24.02.2024
Шойгу призвал гуманно относиться к украинским пленным
Министр обороны России Сергей Шойгу обратил особое внимание на необходимость гуманно относиться к пленным украинским военным. РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T08:07
2024-02-24T08:07
2024-02-24T08:07
специальная военная операция на украине
россия
авдеевка
сергей шойгу
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу обратил особое внимание на необходимость гуманно относиться к пленным украинским военным. Минобороны сообщило, что Шойгу проинспектировал российскую группировку войск "Центр" в зоне спецоперации. Офицеры доложили ему о массовой сдаче в плен военных ВСУ в Авдеевке. "Вы слышали, что сказал верховный главнокомандующий: гуманно, как это было всегда", – подчеркнул Шойгу.
https://ria.ru/20240209/putin-1926291692.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, авдеевка, сергей шойгу, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Авдеевка, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Шойгу призвал гуманно относиться к украинским пленным
Шойгу обратил внимание на необходимость гуманно относиться к украинским пленным