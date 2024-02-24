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Шойгу призвал гуманно относиться к украинским пленным - РИА Новости, 24.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:07 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/plennye-1929238907.html
Шойгу призвал гуманно относиться к украинским пленным
Шойгу призвал гуманно относиться к украинским пленным - РИА Новости, 24.02.2024
Шойгу призвал гуманно относиться к украинским пленным
Министр обороны России Сергей Шойгу обратил особое внимание на необходимость гуманно относиться к пленным украинским военным. РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T08:07
2024-02-24T08:07
специальная военная операция на украине
россия
авдеевка
сергей шойгу
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу обратил особое внимание на необходимость гуманно относиться к пленным украинским военным. Минобороны сообщило, что Шойгу проинспектировал российскую группировку войск "Центр" в зоне спецоперации. Офицеры доложили ему о массовой сдаче в плен военных ВСУ в Авдеевке. "Вы слышали, что сказал верховный главнокомандующий: гуманно, как это было всегда", – подчеркнул Шойгу.
https://ria.ru/20240209/putin-1926291692.html
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россия, авдеевка, сергей шойгу, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Авдеевка, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Шойгу призвал гуманно относиться к украинским пленным

Шойгу обратил внимание на необходимость гуманно относиться к украинским пленным

© РИА Новости / Андрей КоцПленные солдаты ВСУ
Пленные солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости / Андрей Коц
Пленные солдаты ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу обратил особое внимание на необходимость гуманно относиться к пленным украинским военным.
Минобороны сообщило, что Шойгу проинспектировал российскую группировку войск "Центр" в зоне спецоперации. Офицеры доложили ему о массовой сдаче в плен военных ВСУ в Авдеевке.
"Вы слышали, что сказал верховный главнокомандующий: гуманно, как это было всегда", – подчеркнул Шойгу.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Цель России – прекратить войну, заявил Путин
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияАвдеевкаСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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