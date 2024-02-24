https://ria.ru/20240224/parizh-1929249319.html

В Париже протестующие фермеры переночевали у места, где откроется выставка

В Париже протестующие фермеры переночевали у места, где откроется выставка - РИА Новости, 24.02.2024

В Париже протестующие фермеры переночевали у места, где откроется выставка

Протестующие фермеры, прибывшие во французскую столицу на тракторах, провели ночь в палаточном лагере у выставочного центра, где открывается Салон сельского... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T09:53

2024-02-24T09:53

2024-02-24T09:53

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ПАРИЖ, 24 фев - РИА Новости. Протестующие фермеры, прибывшие во французскую столицу на тракторах, провели ночь в палаточном лагере у выставочного центра, где открывается Салон сельского хозяйства, передаёт корреспондент РИА Новости. Сотни аграриев, недовольных политикой правительства, разбили лагерь у экспоцентра Порт-де-Версай на юге города. Часть из них прибыла на тракторах. Площадь перед центром занята шатрами, сотни аграриев толпятся на улице, переговариваясь и размахивая флагами профсоюзов, вокруг дежурит полиция. В субботу открывается 60-я профильная выставка сельского хозяйства, на которую прибудет президент Франции Эммануэль Макрон. Несмотря на меры по поддержке аграриев, объявленные правительством в несколько этапов в попытке прекратить протесты фермеров, они намерены продолжать давление на власти. "То, что нам пообещали – недостаточно. Мы хотим конкретики. А то, что обещал Макрон, - про защиту от украинского импорта - это сплошное вранье", - рассказал РИА Новости прибывший в Париж на протест фермер Максанс. Он указал, что Макрон в Брюсселе пообещал защитить французских фермеров от масштабного импорта курятины, яиц и сахара с Украины, но Брюссель тем не менее договорился продлить беспошлинный импорт ещё на год. Ранее Елисейский дворец сообщил в Х, что Макрон намерен провести "большие дебаты" с фермерами и профсоюзами в рамках выставки, чтобы "сообщить об уже предпринятых в последние недели действиях, объявить о новых обязательствах, а также изложить план на ближайшие годы". Однако ведущие профсоюзы аграриев FNSEA и Jeunes Agriculteurs заявили, что "ни один из профсоюзных деятелей" не придет на встречу с президентом. Ряд ассоциаций по защите экологии также отказались от дебатов. Служба внутренней разведки Франции сообщила, что во время визита Макрона на открытие выставки ожидаются провокации и акции протеста, добавив, что "президент рискует быть освистан". После этого Макрон сообщил об отмене инициативы, которую профсоюзы расценили как "маневр по коммуникации", чтобы выйти из кризиса, вместо объявления реальных мер. Он сообщил, что перед открытием салона организует встречу с теми, кто этого захочет. С президентом в итоге должны встретиться профсоюзы FNSEA и "Сельская координация". Администрация экспоцентра сообщила, что усилила на 40% охрану и поверки на входах. Во Франции в последние недели протесты фермеров набирали обороты. Протестующие блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требовали признания важности их деятельности и осуждали политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступали против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.

https://ria.ru/20240129/krestyanstvo-1924014719.html

https://ria.ru/20240204/evropa-1925259046.html

https://ria.ru/20240221/fermery-1928854001.html

https://radiosputnik.ru/20240220/fermery-1928551444.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, франция, париж