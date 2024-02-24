https://ria.ru/20240224/opasnost-1929234154.html
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 24.02.2024
В Курской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность в Курской области отменена, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T05:14
2024-02-24T05:14
2024-02-24T05:17
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происшествия
курская область
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Ракетная опасность в Курской области отменена, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.Ракетная опасность была ранее объявлена губернатором в Курской области, в небе над регионом работала ПВО."Внимание! Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240223/bespilotnik-1929220468.html
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происшествия, курская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область
В Курской области отменили ракетную опасность
Старовойт: ракетная опасность в Курской области отменена