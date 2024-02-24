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При обстреле центра Донецка со стороны ВСУ ранена женщина - РИА Новости, 24.02.2024
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16:20 24.02.2024
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При обстреле центра Донецка со стороны ВСУ ранена женщина
При обстреле центра Донецка со стороны ВСУ ранена женщина - РИА Новости, 24.02.2024
При обстреле центра Донецка со стороны ВСУ ранена женщина
Мирная жительница пострадала в результате обстрела центрального Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T16:20
2024-02-24T16:20
донецк
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела центрального Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "В результате обстрела Ворошиловского района по проспекту Ватутина: ранения получила женщина 1955 года рождения", - написал Кулемзин. Ранее сообщалось, что при обстреле со стороны ВСУ центра Донецка снаряд попал в жилой многоквартирный дом, в результате чего погиб мирный житель.
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донецк, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, происшествия
Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины, Происшествия
При обстреле центра Донецка со стороны ВСУ ранена женщина

При обстреле Ворошиловского района Донецка со стороны ВСУ ранена женщина

© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНРПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНР
Последствия обстрела Донецка
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела центрального Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
"В результате обстрела Ворошиловского района по проспекту Ватутина: ранения получила женщина 1955 года рождения", - написал Кулемзин.
Ранее сообщалось, что при обстреле со стороны ВСУ центра Донецка снаряд попал в жилой многоквартирный дом, в результате чего погиб мирный житель.
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ДонецкАлексей Кулемзин (Донецк)Вооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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