https://ria.ru/20240224/obstrel-1929286876.html

При обстреле центра Донецка со стороны ВСУ ранена женщина

При обстреле центра Донецка со стороны ВСУ ранена женщина - РИА Новости, 24.02.2024

При обстреле центра Донецка со стороны ВСУ ранена женщина

Мирная жительница пострадала в результате обстрела центрального Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T16:20

2024-02-24T16:20

2024-02-24T16:20

донецк

алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928512649_74:0:1206:637_1920x0_80_0_0_5ce05b8351aa44747dc936aedde7c6fb.jpg

ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела центрального Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "В результате обстрела Ворошиловского района по проспекту Ватутина: ранения получила женщина 1955 года рождения", - написал Кулемзин. Ранее сообщалось, что при обстреле со стороны ВСУ центра Донецка снаряд попал в жилой многоквартирный дом, в результате чего погиб мирный житель.

https://ria.ru/20240224/svo-1929150651.html

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, происшествия