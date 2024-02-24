https://ria.ru/20240224/nebenzya-1929231045.html

Небензя предупредил о возможном военном противостоянии в Европе

Небензя предупредил о возможном военном противостоянии в Европе - РИА Новости, 24.02.2024

Небензя предупредил о возможном военном противостоянии в Европе

Не только Украина, но и вся Европа рискует стать плацдармом военного противостояния, в которое ее втягивают США, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T03:04

2024-02-24T03:04

2024-02-24T03:04

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ООН, 24 фев – РИА Новости. Не только Украина, но и вся Европа рискует стать плацдармом военного противостояния, в которое ее втягивают США, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "Сегодня не только Украина, но и вся Европа рискует вновь стать плацдармом военного противостояния, в которое вас последовательно втягивают из-за океана. Нужно ли это населению европейских стран? Хочется верить, что нет", - сказал Небензя. По его словам, опросы общественного мнения, проведенные в январе в 12 европейских странах, показывают, что только 10% европейцев верят, что Украина может победить Россию. "Бунтуют европейские фермеры, не желая потерять сельскохозяйственные рынки из-за демпинга украинских экспортеров. Широко разошлись кадры скандалов на польско-украинской границе, где польские пограничники отказываются пропускать украинские грузовики с зерном. Очевидно, что никакое "европейское будущее" насквозь коррумпированной, криминальной Украине с нищим населением, в которую ее из "всесоюзной житницы" превратило нынешнее марионеточное руководство, теперь не светит", - указал постпред. Он добавил, что Украине с момента обретения формальной независимости отводилась незавидная роль антироссийского плацдарма. "В 2004 году в ней состоялся, по сути, первый срежессированный Западом антиконституционный переворот, который в итоге народ не поддержал. Тогда Запад стал готовить переворот таким образом, чтобы больше не было "осечек", чтобы навсегда изничтожить патриотически ориентированную оппозицию. Именно это и происходит все годы после "майданного" переворота 2014 года", - заключил он. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Москва ранее неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". 9 февраля начался общепольский протест фермеров. Фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Одним из главных постулатов фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции с Украины. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну. Между тем в последнее время на Западе все чаще озвучиваются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20240224/nebenzya-1929230542.html

https://ria.ru/20240224/nebenzya-1929230673.html

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в мире, россия, украина, василий небензя, сергей лавров, евросоюз, оон, нато, москва, владимир путин