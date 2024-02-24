https://ria.ru/20240224/nebenzya-1929230542.html

России жалко украинцев, заявил Небензя

России жалко украинцев, заявил Небензя - РИА Новости, 24.02.2024

России жалко украинцев, заявил Небензя

России жалко украинцев, которых посылают умирать за геополитические интересы Запада, заявил на заседании Совета безопасности ООН постпред РФ Василий Небензя. РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T02:23

2024-02-24T02:23

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ООН, 24 фев – РИА Новости. России жалко украинцев, которых посылают умирать за геополитические интересы Запада, заявил на заседании Совета безопасности ООН постпред РФ Василий Небензя. "Жалко несчастных украинцев, которых посылают умирать за геополитические интересы Запада", - сказал Небензя. Он отметил, что Россия начала специальную военную операцию, чтобы остановить войну, которую до этого восемь лет вел поддерживаемый Западом режим против мирного населения Донбасса. "Именно это стало главной причиной начала специальной военной операции", - сказал постпред.

https://ria.ru/20240224/nebenzya-1929226672.html

https://ria.ru/20240224/nebenzya-1929224230.html

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в мире, россия, донбасс, василий небензя, оон