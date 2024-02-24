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России жалко украинцев, заявил Небензя - РИА Новости, 24.02.2024
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02:23 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/nebenzya-1929230542.html
России жалко украинцев, заявил Небензя
России жалко украинцев, заявил Небензя - РИА Новости, 24.02.2024
России жалко украинцев, заявил Небензя
России жалко украинцев, которых посылают умирать за геополитические интересы Запада, заявил на заседании Совета безопасности ООН постпред РФ Василий Небензя. РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T02:23
2024-02-24T02:23
в мире
россия
донбасс
василий небензя
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ООН, 24 фев – РИА Новости. России жалко украинцев, которых посылают умирать за геополитические интересы Запада, заявил на заседании Совета безопасности ООН постпред РФ Василий Небензя. "Жалко несчастных украинцев, которых посылают умирать за геополитические интересы Запада", - сказал Небензя. Он отметил, что Россия начала специальную военную операцию, чтобы остановить войну, которую до этого восемь лет вел поддерживаемый Западом режим против мирного населения Донбасса. "Именно это стало главной причиной начала специальной военной операции", - сказал постпред.
https://ria.ru/20240224/nebenzya-1929226672.html
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в мире, россия, донбасс, василий небензя, оон
В мире, Россия, Донбасс, Василий Небензя, ООН
России жалко украинцев, заявил Небензя

Небензя: России жалко украинцев, которых посылают умирать за интересы Запада

© МИД РФ | Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
© МИД РФ
Перейти в медиабанк
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 24 фев – РИА Новости. России жалко украинцев, которых посылают умирать за геополитические интересы Запада, заявил на заседании Совета безопасности ООН постпред РФ Василий Небензя.
"Жалко несчастных украинцев, которых посылают умирать за геополитические интересы Запада", - сказал Небензя.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
Небензя высказался о страхах нападения России на европейские страны
01:09
Он отметил, что Россия начала специальную военную операцию, чтобы остановить войну, которую до этого восемь лет вел поддерживаемый Западом режим против мирного населения Донбасса.
"Именно это стало главной причиной начала специальной военной операции", - сказал постпред.
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Небензя назвал условие сохранения Украины
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В миреРоссияДонбассВасилий НебензяООН
 
 
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