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Небензя высказался о страхах нападения России на европейские страны - РИА Новости, 24.02.2024
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01:09 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/nebenzya-1929226672.html
Небензя высказался о страхах нападения России на европейские страны
Небензя высказался о страхах нападения России на европейские страны - РИА Новости, 24.02.2024
Небензя высказался о страхах нападения России на европейские страны
Постпред России при ООН Василий Небензя назвал смехотворными страхи о якобы предстоящей агрессии России против европейских стран. РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T01:09
2024-02-24T01:09
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ООН, 24 фев – РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя назвал смехотворными страхи о якобы предстоящей агрессии России против европейских стран. "Вы нагнетаете смехотворные страхи о якобы предстоящей агрессии России против европейских стран. А вы, часом, не забыли, что именно европейские государства в разные эпохи – Польша, Швеция, Франция, Германия и целый ряд ее сателлитов, почти вся Европа во время Второй мировой войны – нападали на российское государство, с завидным упорством пытаясь его покорить, и неизменно терпели поражение", - сказал Небензя на заседании Совета безопасности ООН по Украине. По его словам, США пытались сделать то же самое в годы холодной войны. Он указал и на роль Великобритании, чья дипломатия веками изощренно стравливала между собой страны и народы и продолжает делать это до сих пор. "Российская государственность сформировалась в условиях постоянной внешней угрозы. Наши "миролюбивые" западные коллеги очень не любят вспоминать тот факт, что именно России все время приходилось отражать западную агрессию. Но наш народ об этом прекрасно помнит. Знаем, что антироссийской пропаганде про мифическую российскую угрозу все меньше верит и общественность западных стран", - заявил Небензя. "Поэтому ее окружают пузырем лжи, стремясь не допустить внутрь никакую правду. Но она все равно прорывается благодаря усилиям тех, кто понимает, чем всему миру грозит затягивание и обострение нынешнего противостояния", - добавил он.
https://ria.ru/20240224/nebenzya-1929224770.html
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в мире, россия, швеция, польша, василий небензя, оон
В мире, Россия, Швеция, Польша, Василий Небензя, ООН
Небензя высказался о страхах нападения России на европейские страны

Небензя назвал смехотворными страхи нападения России на европейские страны

© РИА Новости / Александр Щербак/POOLПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости / Александр Щербак/POOL
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 24 фев – РИА Новости. Постпред России при ООН Василий Небензя назвал смехотворными страхи о якобы предстоящей агрессии России против европейских стран.
"Вы нагнетаете смехотворные страхи о якобы предстоящей агрессии России против европейских стран. А вы, часом, не забыли, что именно европейские государства в разные эпохи – Польша, Швеция, Франция, Германия и целый ряд ее сателлитов, почти вся Европа во время Второй мировой войны – нападали на российское государство, с завидным упорством пытаясь его покорить, и неизменно терпели поражение", - сказал Небензя на заседании Совета безопасности ООН по Украине.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
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По его словам, США пытались сделать то же самое в годы холодной войны. Он указал и на роль Великобритании, чья дипломатия веками изощренно стравливала между собой страны и народы и продолжает делать это до сих пор.
"Российская государственность сформировалась в условиях постоянной внешней угрозы. Наши "миролюбивые" западные коллеги очень не любят вспоминать тот факт, что именно России все время приходилось отражать западную агрессию. Но наш народ об этом прекрасно помнит. Знаем, что антироссийской пропаганде про мифическую российскую угрозу все меньше верит и общественность западных стран", - заявил Небензя.
"Поэтому ее окружают пузырем лжи, стремясь не допустить внутрь никакую правду. Но она все равно прорывается благодаря усилиям тех, кто понимает, чем всему миру грозит затягивание и обострение нынешнего противостояния", - добавил он.
Заседание СБ ООН - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
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