https://ria.ru/20240224/navoz-1929325341.html

Российский посол в Польше опроверг информацию о навозе у его резиденции

Российский посол в Польше опроверг информацию о навозе у его резиденции - РИА Новости, 24.02.2024

Российский посол в Польше опроверг информацию о навозе у его резиденции

Посол России в Польше Сергей Андреев опроверг информацию украинских СМИ о том, что возле его резиденции якобы вывалили кучу навоза. РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T23:59

2024-02-24T23:59

2024-02-24T23:59

в мире

варшава

сергей андреев

польша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869255142_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_94ed3d9bca42563e73caa383d66c8d3a.jpg

ВАРШАВА, 24 фев – РИА Новости. Посол России в Польше Сергей Андреев опроверг информацию украинских СМИ о том, что возле его резиденции якобы вывалили кучу навоза. Ранее агентство "Укринформ" сообщило, что антироссийские активисты якобы высыпали перед резиденцией посла России две тонны навоза. "Я никакого навоза вокруг своей резиденции не заметил, как и мои коллеги. Так что, это неправда", - сказал посол РИА Новости. В субботу в Варшаве прошла антироссийская манифестация, в которой приняли участие около тысячи человек.

https://ria.ru/20240221/fermery-1928854001.html

варшава

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, варшава, сергей андреев, польша