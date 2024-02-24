https://ria.ru/20240224/navoz-1929325341.html
Российский посол в Польше опроверг информацию о навозе у его резиденции
Российский посол в Польше опроверг информацию о навозе у его резиденции - РИА Новости, 24.02.2024
Российский посол в Польше опроверг информацию о навозе у его резиденции
Посол России в Польше Сергей Андреев опроверг информацию украинских СМИ о том, что возле его резиденции якобы вывалили кучу навоза. РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T23:59
2024-02-24T23:59
2024-02-24T23:59
в мире
варшава
сергей андреев
польша
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ВАРШАВА, 24 фев – РИА Новости. Посол России в Польше Сергей Андреев опроверг информацию украинских СМИ о том, что возле его резиденции якобы вывалили кучу навоза. Ранее агентство "Укринформ" сообщило, что антироссийские активисты якобы высыпали перед резиденцией посла России две тонны навоза. "Я никакого навоза вокруг своей резиденции не заметил, как и мои коллеги. Так что, это неправда", - сказал посол РИА Новости. В субботу в Варшаве прошла антироссийская манифестация, в которой приняли участие около тысячи человек.
https://ria.ru/20240221/fermery-1928854001.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, варшава, сергей андреев, польша
В мире, Варшава, Сергей Андреев, Польша
Российский посол в Польше опроверг информацию о навозе у его резиденции
Посол РФ в Польше опроверг информацию, что возле его резиденции вывалили навоз