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Российский посол в Польше опроверг информацию о навозе у его резиденции - РИА Новости, 24.02.2024
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23:59 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/navoz-1929325341.html
Российский посол в Польше опроверг информацию о навозе у его резиденции
Российский посол в Польше опроверг информацию о навозе у его резиденции - РИА Новости, 24.02.2024
Российский посол в Польше опроверг информацию о навозе у его резиденции
Посол России в Польше Сергей Андреев опроверг информацию украинских СМИ о том, что возле его резиденции якобы вывалили кучу навоза. РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T23:59
2024-02-24T23:59
в мире
варшава
сергей андреев
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ВАРШАВА, 24 фев – РИА Новости. Посол России в Польше Сергей Андреев опроверг информацию украинских СМИ о том, что возле его резиденции якобы вывалили кучу навоза. Ранее агентство "Укринформ" сообщило, что антироссийские активисты якобы высыпали перед резиденцией посла России две тонны навоза. "Я никакого навоза вокруг своей резиденции не заметил, как и мои коллеги. Так что, это неправда", - сказал посол РИА Новости. В субботу в Варшаве прошла антироссийская манифестация, в которой приняли участие около тысячи человек.
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в мире, варшава, сергей андреев, польша
В мире, Варшава, Сергей Андреев, Польша
Российский посол в Польше опроверг информацию о навозе у его резиденции

Посол РФ в Польше опроверг информацию, что возле его резиденции вывалили навоз

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЦентральная площадь в Старом городе Варшавы
Центральная площадь в Старом городе Варшавы - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 24 фев – РИА Новости. Посол России в Польше Сергей Андреев опроверг информацию украинских СМИ о том, что возле его резиденции якобы вывалили кучу навоза.
Ранее агентство "Укринформ" сообщило, что антироссийские активисты якобы высыпали перед резиденцией посла России две тонны навоза.
«
"Я никакого навоза вокруг своей резиденции не заметил, как и мои коллеги. Так что, это неправда", - сказал посол РИА Новости.
В субботу в Варшаве прошла антироссийская манифестация, в которой приняли участие около тысячи человек.
Протестующие фермеры во Франции - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
Протестующие французские фермеры вылили навоз в городах
21 февраля, 21:55
 
В миреВаршаваСергей АндреевПольша
 
 
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