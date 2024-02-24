https://ria.ru/20240224/narkotiik-1929287994.html

На складе Ozon в Петербурге нашли наркотики

На складе Ozon в Петербурге нашли наркотики - РИА Новости, 24.02.2024

На складе Ozon в Петербурге нашли наркотики

Наркотическое вещество нашли при приеме товаров на складе Ozon в Санкт-Петербурге, рассказали РИА Новости в пресс-службе маркетплейса. РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T16:30

2024-02-24T16:30

2024-02-24T16:46

санкт-петербург

ozon

происшествия

наркотики

колпинский район

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Наркотическое вещество нашли при приеме товаров на складе Ozon в Санкт-Петербурге, рассказали РИА Новости в пресс-службе маркетплейса."При приеме товара наши сотрудники обнаружили подозрительное вещество в поставке продавца. Экспресс-анализ показал, что он содержал наркотическое вещество. Товар не был принят на склад и, соответственно, не поступил в продажу", — отметили там.В компании уточнили, что речь идет о сортировочном центре, расположенном в Колпинском районе Санкт-Петербурга. На место незамедлительно вызвали сотрудников правоохранительных органов, которым передали находку. Компания сотрудничает со следствием и предоставляет всю необходимую информацию, резюмировали в Ozon.

https://ria.ru/20240205/omsk-1925542037.html

санкт-петербург

колпинский район

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

санкт-петербург, ozon, происшествия, наркотики, колпинский район