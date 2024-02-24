https://ria.ru/20240224/narkotiik-1929287994.html
На складе Ozon в Петербурге нашли наркотики
На складе Ozon в Петербурге нашли наркотики - РИА Новости, 24.02.2024
На складе Ozon в Петербурге нашли наркотики
Наркотическое вещество нашли при приеме товаров на складе Ozon в Санкт-Петербурге, рассказали РИА Новости в пресс-службе маркетплейса. РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T16:30
2024-02-24T16:30
2024-02-24T16:46
санкт-петербург
ozon
происшествия
наркотики
колпинский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727938294_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_81730ca38c0d0c3098c37fdbf3b539dc.jpg
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Наркотическое вещество нашли при приеме товаров на складе Ozon в Санкт-Петербурге, рассказали РИА Новости в пресс-службе маркетплейса."При приеме товара наши сотрудники обнаружили подозрительное вещество в поставке продавца. Экспресс-анализ показал, что он содержал наркотическое вещество. Товар не был принят на склад и, соответственно, не поступил в продажу", — отметили там.В компании уточнили, что речь идет о сортировочном центре, расположенном в Колпинском районе Санкт-Петербурга. На место незамедлительно вызвали сотрудников правоохранительных органов, которым передали находку. Компания сотрудничает со следствием и предоставляет всю необходимую информацию, резюмировали в Ozon.
https://ria.ru/20240205/omsk-1925542037.html
санкт-петербург
колпинский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727938294_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1b4aacdc5ea98a1e40377297b8182b7a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, ozon, происшествия, наркотики, колпинский район
Санкт-Петербург, Ozon, Происшествия, Наркотики, Колпинский район
На складе Ozon в Петербурге нашли наркотики
При приеме товара на складе Ozon в Петербурге нашли наркотическое вещество