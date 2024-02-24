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На складе Ozon в Петербурге нашли наркотики - РИА Новости, 24.02.2024
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16:30 24.02.2024 (обновлено: 16:46 24.02.2024)
https://ria.ru/20240224/narkotiik-1929287994.html
На складе Ozon в Петербурге нашли наркотики
На складе Ozon в Петербурге нашли наркотики - РИА Новости, 24.02.2024
На складе Ozon в Петербурге нашли наркотики
Наркотическое вещество нашли при приеме товаров на складе Ozon в Санкт-Петербурге, рассказали РИА Новости в пресс-службе маркетплейса. РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T16:30
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санкт-петербург
ozon
происшествия
наркотики
колпинский район
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Наркотическое вещество нашли при приеме товаров на складе Ozon в Санкт-Петербурге, рассказали РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.&quot;При приеме товара наши сотрудники обнаружили подозрительное вещество в поставке продавца. Экспресс-анализ показал, что он содержал наркотическое вещество. Товар не был принят на склад и, соответственно, не поступил в продажу&quot;, — отметили там.В компании уточнили, что речь идет о сортировочном центре, расположенном в Колпинском районе Санкт-Петербурга. На место незамедлительно вызвали сотрудников правоохранительных органов, которым передали находку. Компания сотрудничает со следствием и предоставляет всю необходимую информацию, резюмировали в Ozon.
https://ria.ru/20240205/omsk-1925542037.html
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санкт-петербург, ozon, происшествия, наркотики, колпинский район
Санкт-Петербург, Ozon, Происшествия, Наркотики, Колпинский район
На складе Ozon в Петербурге нашли наркотики

При приеме товара на складе Ozon в Петербурге нашли наркотическое вещество

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗаказы покупателей на складе в пункте выдачи интернет-магазина OZON
Заказы покупателей на складе в пункте выдачи интернет-магазина OZON - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Заказы покупателей на складе в пункте выдачи интернет-магазина OZON. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Наркотическое вещество нашли при приеме товаров на складе Ozon в Санкт-Петербурге, рассказали РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.
«

"При приеме товара наши сотрудники обнаружили подозрительное вещество в поставке продавца. Экспресс-анализ показал, что он содержал наркотическое вещество. Товар не был принят на склад и, соответственно, не поступил в продажу", — отметили там.

В компании уточнили, что речь идет о сортировочном центре, расположенном в Колпинском районе Санкт-Петербурга. На место незамедлительно вызвали сотрудников правоохранительных органов, которым передали находку. Компания сотрудничает со следствием и предоставляет всю необходимую информацию, резюмировали в Ozon.
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