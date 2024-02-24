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Шойгу наградил отличившихся командиров группировки "Центр" - РИА Новости, 24.02.2024
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08:03 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/nagrazhdenie-1929238046.html
Шойгу наградил отличившихся командиров группировки "Центр"
Шойгу наградил отличившихся командиров группировки "Центр" - РИА Новости, 24.02.2024
Шойгу наградил отличившихся командиров группировки "Центр"
Министр обороны России Сергей Шойгу наградил отличившихся командиров группировки войск "Центр" именными пистолетами в зоне спецоперации, сообщили в субботу в... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T08:03
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министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
россия
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу наградил отличившихся командиров группировки войск "Центр" именными пистолетами в зоне спецоперации, сообщили в субботу в Минобороны РФ. "На командном пункте группировки глава российского военного ведомства наградил отличившихся командиров именным огнестрельным оружием, пообщался с военнослужащими и поблагодарил за образцовое выполнение боевых задач", - сказали в министерстве.
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министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, россия
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Сергей Шойгу, Россия
Шойгу наградил отличившихся командиров группировки "Центр"

Шойгу наградил отличившихся командиров группировки "Центр" именными пистолетами

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны России Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу наградил отличившихся командиров группировки войск "Центр" именными пистолетами в зоне спецоперации, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"На командном пункте группировки глава российского военного ведомства наградил отличившихся командиров именным огнестрельным оружием, пообщался с военнослужащими и поблагодарил за образцовое выполнение боевых задач", - сказали в министерстве.
Алексей Быстрик, гвардии полковник. В зоне СВО с 24 февраля 2022 года. Награжден орденом Мужества, орденами За заслуги перед Отечеством I и II степени, медалями За боевые отличия, За воинскую доблесть I и II степени - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
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