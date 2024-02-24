https://ria.ru/20240224/nagrazhdenie-1929238046.html
Шойгу наградил отличившихся командиров группировки "Центр"
Шойгу наградил отличившихся командиров группировки "Центр" - РИА Новости, 24.02.2024
Шойгу наградил отличившихся командиров группировки "Центр"
Министр обороны России Сергей Шойгу наградил отличившихся командиров группировки войск "Центр" именными пистолетами в зоне спецоперации, сообщили в субботу в... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T08:03
2024-02-24T08:03
2024-02-24T08:03
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
россия
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу наградил отличившихся командиров группировки войск "Центр" именными пистолетами в зоне спецоперации, сообщили в субботу в Минобороны РФ. "На командном пункте группировки глава российского военного ведомства наградил отличившихся командиров именным огнестрельным оружием, пообщался с военнослужащими и поблагодарил за образцовое выполнение боевых задач", - сказали в министерстве.
https://ria.ru/20240223/armiya-1929044819.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, россия
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Сергей Шойгу, Россия
Шойгу наградил отличившихся командиров группировки "Центр"
Шойгу наградил отличившихся командиров группировки "Центр" именными пистолетами
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу наградил отличившихся командиров группировки войск "Центр" именными пистолетами в зоне спецоперации, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"На командном пункте группировки глава российского военного ведомства наградил отличившихся командиров именным огнестрельным оружием, пообщался с военнослужащими и поблагодарил за образцовое выполнение боевых задач", - сказали в министерстве.
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