https://ria.ru/20240224/nagrazhdenie-1929238046.html

Шойгу наградил отличившихся командиров группировки "Центр"

Шойгу наградил отличившихся командиров группировки "Центр" - РИА Новости, 24.02.2024

Шойгу наградил отличившихся командиров группировки "Центр"

Министр обороны России Сергей Шойгу наградил отличившихся командиров группировки войск "Центр" именными пистолетами в зоне спецоперации, сообщили в субботу в... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T08:03

2024-02-24T08:03

2024-02-24T08:03

министерство обороны рф (минобороны рф)

сергей шойгу

россия

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу наградил отличившихся командиров группировки войск "Центр" именными пистолетами в зоне спецоперации, сообщили в субботу в Минобороны РФ. "На командном пункте группировки глава российского военного ведомства наградил отличившихся командиров именным огнестрельным оружием, пообщался с военнослужащими и поблагодарил за образцовое выполнение боевых задач", - сказали в министерстве.

https://ria.ru/20240223/armiya-1929044819.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, россия