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"Первый": стало известно, кого уничтожили дроном под Артемовском - РИА Новости, 24.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:09 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/naemnik-1929226810.html
"Первый": стало известно, кого уничтожили дроном под Артемовском
"Первый": стало известно, кого уничтожили дроном под Артемовском - РИА Новости, 24.02.2024
"Первый": стало известно, кого уничтожили дроном под Артемовском
Воевавшего на стороне ВСУ литовского наемника Тадаса Тумаса ликвидировали в районе Артемовска в ДНР, сообщил портал 15min.lt. РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T01:09
2024-02-24T01:09
специальная военная операция на украине
артемовск
донецкая народная республика
арвидас анушаускас
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Воевавшего на стороне ВСУ литовского наемника Тадаса Тумаса ликвидировали в районе Артемовска в ДНР, сообщил портал 15min.lt.Информацию о гибели литовца 1981 года рождения порталу подтвердил министр обороны страны Арвидас Анушаускас.Как заявил 15min другой литовский наемник Сигитас Маляускас, Тумас числился в 92-й штурмовой бригаде ВСУ, его и другого украинского солдата ликвидировали ударом FPV-дрона в районе Артемовска.По информации портала, это первый литовец, погибший в боях на Украине. В июле прошлого года 15min сообщило о смерти другого гражданина Литвы Валериюса Полковниковаса, обучавшего украинских военных управлению дронами, в больнице в Киеве "от ран, полученных в Артемовске", при этом друг наемника тогда заявил, что ранения были "не основной причиной смерти".Накануне газета Ilta-Sanomat сообщила о гибели третьего финского наемника ВСУ, по данным издания, 21-летний боевик погиб в понедельник, также в районе Артемовска.
https://ria.ru/20240219/nato-1928140107.html
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артемовск
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артемовск, донецкая народная республика, арвидас анушаускас, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Арвидас Анушаускас, Вооруженные силы Украины
"Первый": стало известно, кого уничтожили дроном под Артемовском

15min: литовский наемник убит в районе Артемовска в ДНР

© AP Photo / LibkosРаненые украинские солдаты
Раненые украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© AP Photo / Libkos
Раненые украинские солдаты. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Воевавшего на стороне ВСУ литовского наемника Тадаса Тумаса ликвидировали в районе Артемовска в ДНР, сообщил портал 15min.lt.
Информацию о гибели литовца 1981 года рождения порталу подтвердил министр обороны страны Арвидас Анушаускас.
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Как заявил 15min другой литовский наемник Сигитас Маляускас, Тумас числился в 92-й штурмовой бригаде ВСУ, его и другого украинского солдата ликвидировали ударом FPV-дрона в районе Артемовска.
По информации портала, это первый литовец, погибший в боях на Украине. В июле прошлого года 15min сообщило о смерти другого гражданина Литвы Валериюса Полковниковаса, обучавшего украинских военных управлению дронами, в больнице в Киеве "от ран, полученных в Артемовске", при этом друг наемника тогда заявил, что ранения были "не основной причиной смерти".
Накануне газета Ilta-Sanomat сообщила о гибели третьего финского наемника ВСУ, по данным издания, 21-летний боевик погиб в понедельник, также в районе Артемовска.
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскДонецкая Народная РеспубликаАрвидас АнушаускасВооруженные силы Украины
 
 
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