https://ria.ru/20240224/naemnik-1929226810.html

"Первый": стало известно, кого уничтожили дроном под Артемовском

"Первый": стало известно, кого уничтожили дроном под Артемовском - РИА Новости, 24.02.2024

"Первый": стало известно, кого уничтожили дроном под Артемовском

Воевавшего на стороне ВСУ литовского наемника Тадаса Тумаса ликвидировали в районе Артемовска в ДНР, сообщил портал 15min.lt. РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T01:09

2024-02-24T01:09

2024-02-24T01:09

специальная военная операция на украине

артемовск

донецкая народная республика

арвидас анушаускас

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Воевавшего на стороне ВСУ литовского наемника Тадаса Тумаса ликвидировали в районе Артемовска в ДНР, сообщил портал 15min.lt.Информацию о гибели литовца 1981 года рождения порталу подтвердил министр обороны страны Арвидас Анушаускас.Как заявил 15min другой литовский наемник Сигитас Маляускас, Тумас числился в 92-й штурмовой бригаде ВСУ, его и другого украинского солдата ликвидировали ударом FPV-дрона в районе Артемовска.По информации портала, это первый литовец, погибший в боях на Украине. В июле прошлого года 15min сообщило о смерти другого гражданина Литвы Валериюса Полковниковаса, обучавшего украинских военных управлению дронами, в больнице в Киеве "от ран, полученных в Артемовске", при этом друг наемника тогда заявил, что ранения были "не основной причиной смерти".Накануне газета Ilta-Sanomat сообщила о гибели третьего финского наемника ВСУ, по данным издания, 21-летний боевик погиб в понедельник, также в районе Артемовска.

https://ria.ru/20240219/nato-1928140107.html

https://ria.ru/20240222/avdeevka-1928874042.html

артемовск

донецкая народная республика

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артемовск, донецкая народная республика, арвидас анушаускас, вооруженные силы украины