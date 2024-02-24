https://ria.ru/20240224/nablyudateli-1929280944.html

Армянские наблюдатели из ОДКБ не приехали на выборы в Белоруссии

Армянские наблюдатели из ОДКБ не приехали на выборы в Белоруссии - РИА Новости, 24.02.2024

Армянские наблюдатели из ОДКБ не приехали на выборы в Белоруссии

Представители Армении не приехали как наблюдатели на парламентские выборы в Белоруссии, сообщил РИА Новости координатор миссии ПА ОДКБ на этом мероприятии... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T15:21

2024-02-24T15:21

2024-02-24T15:54

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МИНСК, 24 фев — РИА Новости. Представители Армении не приехали как наблюдатели на парламентские выборы в Белоруссии, сообщил РИА Новости координатор миссии ПА ОДКБ на этом мероприятии Алишер Эрбаев."От ОДКБ наблюдатели присутствуют практически ото всех стран, кроме Армении. Как вы знаете, ПА ОДКБ — это коллегиальный орган, и они должны были присутствовать на таком общественно-политическом мероприятии, но это их выбор", — подчеркнул он.Эрбаев отметил, что сам представляет парламент Киргизии. Также от ассамблеи присутствуют представители Белоруссии, Таджикистана и России.В пятницу, 23 февраля, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о приостановке республикой членства в ОДКБ. Он объяснил такой шаг тем, что, по мнению Еревана, "Договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, в особенности в 2021-2022 годах".В секретариате ОДКБ сообщили РИА Новости, что не получали от Еревана никаких заявлений о заморозке членства в организации. Там предположили, что слова Пашиняна связаны с неучастием Армении в некоторых мероприятиях, которые проводятся объединением в последнее время.

https://ria.ru/20240223/armeniya-1929132774.html

https://ria.ru/20240223/armeniya-1929173883.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

армения, одкб, белоруссия, никол пашинян, ереван, в мире