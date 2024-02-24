Армянские наблюдатели из ОДКБ не приехали на выборы в Белоруссии
Армянские наблюдатели из ПА ОДКБ не приехали на выборы в Белоруссии
© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкФлаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
© Sputnik / Арам Нерсесян
Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Архивное фото
МИНСК, 24 фев — РИА Новости. Представители Армении не приехали как наблюдатели на парламентские выборы в Белоруссии, сообщил РИА Новости координатор миссии ПА ОДКБ на этом мероприятии Алишер Эрбаев.
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"От ОДКБ наблюдатели присутствуют практически ото всех стран, кроме Армении. Как вы знаете, ПА ОДКБ — это коллегиальный орган, и они должны были присутствовать на таком общественно-политическом мероприятии, но это их выбор", — подчеркнул он.
Эрбаев отметил, что сам представляет парламент Киргизии. Также от ассамблеи присутствуют представители Белоруссии, Таджикистана и России.
В Белоруссии впервые проведут выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов в единый день голосования — 25 февраля. Во вторник, 20 февраля, началось досрочное голосование, которое продлится по 24 февраля включительно. Всего в списки избирателей включили более 6,9 миллиона человек.
В пятницу, 23 февраля, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о приостановке республикой членства в ОДКБ. Он объяснил такой шаг тем, что, по мнению Еревана, "Договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, в особенности в 2021-2022 годах".