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Армянские наблюдатели из ОДКБ не приехали на выборы в Белоруссии - РИА Новости, 24.02.2024
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15:21 24.02.2024 (обновлено: 15:54 24.02.2024)
https://ria.ru/20240224/nablyudateli-1929280944.html
Армянские наблюдатели из ОДКБ не приехали на выборы в Белоруссии
Армянские наблюдатели из ОДКБ не приехали на выборы в Белоруссии - РИА Новости, 24.02.2024
Армянские наблюдатели из ОДКБ не приехали на выборы в Белоруссии
Представители Армении не приехали как наблюдатели на парламентские выборы в Белоруссии, сообщил РИА Новости координатор миссии ПА ОДКБ на этом мероприятии... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T15:21
2024-02-24T15:54
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МИНСК, 24 фев — РИА Новости. Представители Армении не приехали как наблюдатели на парламентские выборы в Белоруссии, сообщил РИА Новости координатор миссии ПА ОДКБ на этом мероприятии Алишер Эрбаев."От ОДКБ наблюдатели присутствуют практически ото всех стран, кроме Армении. Как вы знаете, ПА ОДКБ — это коллегиальный орган, и они должны были присутствовать на таком общественно-политическом мероприятии, но это их выбор", — подчеркнул он.Эрбаев отметил, что сам представляет парламент Киргизии. Также от ассамблеи присутствуют представители Белоруссии, Таджикистана и России.В пятницу, 23 февраля, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о приостановке республикой членства в ОДКБ. Он объяснил такой шаг тем, что, по мнению Еревана, "Договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, в особенности в 2021-2022 годах".В секретариате ОДКБ сообщили РИА Новости, что не получали от Еревана никаких заявлений о заморозке членства в организации. Там предположили, что слова Пашиняна связаны с неучастием Армении в некоторых мероприятиях, которые проводятся объединением в последнее время.
https://ria.ru/20240223/armeniya-1929132774.html
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армения, одкб, белоруссия, никол пашинян, ереван, в мире
Армения, ОДКБ, Белоруссия, Никол Пашинян, Ереван, В мире
Армянские наблюдатели из ОДКБ не приехали на выборы в Белоруссии

Армянские наблюдатели из ПА ОДКБ не приехали на выборы в Белоруссии

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкФлаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Архивное фото
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МИНСК, 24 фев — РИА Новости. Представители Армении не приехали как наблюдатели на парламентские выборы в Белоруссии, сообщил РИА Новости координатор миссии ПА ОДКБ на этом мероприятии Алишер Эрбаев.
«
"От ОДКБ наблюдатели присутствуют практически ото всех стран, кроме Армении. Как вы знаете, ПА ОДКБ — это коллегиальный орган, и они должны были присутствовать на таком общественно-политическом мероприятии, но это их выбор", — подчеркнул он.
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Эрбаев отметил, что сам представляет парламент Киргизии. Также от ассамблеи присутствуют представители Белоруссии, Таджикистана и России.

В Белоруссии впервые проведут выборы в нижнюю палату парламента и местные советы депутатов в единый день голосования — 25 февраля. Во вторник, 20 февраля, началось досрочное голосование, которое продлится по 24 февраля включительно. Всего в списки избирателей включили более 6,9 миллиона человек.

В пятницу, 23 февраля, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о приостановке республикой членства в ОДКБ. Он объяснил такой шаг тем, что, по мнению Еревана, "Договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, в особенности в 2021-2022 годах".
В секретариате ОДКБ сообщили РИА Новости, что не получали от Еревана никаких заявлений о заморозке членства в организации. Там предположили, что слова Пашиняна связаны с неучастием Армении в некоторых мероприятиях, которые проводятся объединением в последнее время.
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