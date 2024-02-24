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Вячеслав Лебедев был чутким руководителем, заявили в Мосгорсуде - РИА Новости, 24.02.2024
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15:22 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/mosgorsud-1929281059.html
Вячеслав Лебедев был чутким руководителем, заявили в Мосгорсуде
Вячеслав Лебедев был чутким руководителем, заявили в Мосгорсуде - РИА Новости, 24.02.2024
Вячеслав Лебедев был чутким руководителем, заявили в Мосгорсуде
Коллектив Московского городского суда выразил соболезнования родным и близким председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева в связи с его кончиной,... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T15:22
2024-02-24T15:22
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московский городской суд
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Коллектив Московского городского суда выразил соболезнования родным и близким председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева в связи с его кончиной, подчеркнув, что Лебедев был не только опытным юристом и ученым, но и чутким руководителем. Об этом говорится в официальном обращении пресс-службы суда.Накануне в возрасте 80 лет скончался председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев. Он был председателем Верховного суда РСФСР с 1989 года, с 1991 года - председателем Верховного суда РФ. "Руководство, судейский корпус и аппарат Московского городского суда выражают соболезнования родным и близким, а также коллегам Вячеслава Михайловича. Это был не только опытный юрист, ученый права, но и чуткий к потребностям судебного корпуса руководитель", - говорится в обращении. В пресс-службе напомнили, что в период с 13 октября 1986 года по 26 июля 1989 года Лебедев был председателем Московского городского суда. В обращении отмечается, что Лебедев олицетворял собой становление всей судебной системы новой России. "Мировая юстиция, создание арбитражных судов, реформа судебной системы, гуманизация уголовного законодательства, повышение открытости правосудия - всë это заслуги В. М. Лебедева", - говорится в сообщении. Лебедев был заслуженным юристом Российской Федерации, кавалером ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Кавалер ордена Александра Невского. Ранее соболезнования родным и близким Лебедева выразили президент РФ Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу, коллективы Верховного суда, ВККС, Конституционного суда, Ассоциации юристов, Совета Федерации, Госдумы.
https://ria.ru/20240224/lebedev-1929269414.html
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россия, рсфср, вячеслав лебедев, александр невский, владимир путин, московский городской суд, совет федерации рф, госдума рф
Россия, РСФСР, Вячеслав Лебедев, Александр Невский, Владимир Путин, Московский городской суд, Совет Федерации РФ, Госдума РФ
Вячеслав Лебедев был чутким руководителем, заявили в Мосгорсуде

Мосгорсуд: Лебедев был опытным юристом, ученым и чутким руководителем

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание Московского городского суда
Здание Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание Московского городского суда. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Коллектив Московского городского суда выразил соболезнования родным и близким председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева в связи с его кончиной, подчеркнув, что Лебедев был не только опытным юристом и ученым, но и чутким руководителем. Об этом говорится в официальном обращении пресс-службы суда.
Накануне в возрасте 80 лет скончался председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев. Он был председателем Верховного суда РСФСР с 1989 года, с 1991 года - председателем Верховного суда РФ.
Здание Конституционного суда РФ в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
Конституционный суд выразили соболезнования из-за смерти Лебедева
13:41
"Руководство, судейский корпус и аппарат Московского городского суда выражают соболезнования родным и близким, а также коллегам Вячеслава Михайловича. Это был не только опытный юрист, ученый права, но и чуткий к потребностям судебного корпуса руководитель", - говорится в обращении.
В пресс-службе напомнили, что в период с 13 октября 1986 года по 26 июля 1989 года Лебедев был председателем Московского городского суда.
В обращении отмечается, что Лебедев олицетворял собой становление всей судебной системы новой России.
«
"Мировая юстиция, создание арбитражных судов, реформа судебной системы, гуманизация уголовного законодательства, повышение открытости правосудия - всë это заслуги В. М. Лебедева", - говорится в сообщении.
Лебедев был заслуженным юристом Российской Федерации, кавалером ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Кавалер ордена Александра Невского.
Ранее соболезнования родным и близким Лебедева выразили президент РФ Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу, коллективы Верховного суда, ВККС, Конституционного суда, Ассоциации юристов, Совета Федерации, Госдумы.
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РоссияРСФСРВячеслав ЛебедевАлександр НевскийВладимир ПутинМосковский городской судСовет Федерации РФГосдума РФ
 
 
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