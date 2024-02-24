https://ria.ru/20240224/mosgorsud-1929281059.html

Вячеслав Лебедев был чутким руководителем, заявили в Мосгорсуде

Вячеслав Лебедев был чутким руководителем, заявили в Мосгорсуде - РИА Новости, 24.02.2024

Вячеслав Лебедев был чутким руководителем, заявили в Мосгорсуде

Коллектив Московского городского суда выразил соболезнования родным и близким председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева в связи с его кончиной,... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T15:22

2024-02-24T15:22

2024-02-24T15:22

россия

рсфср

вячеслав лебедев

александр невский

владимир путин

московский городской суд

совет федерации рф

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151906/79/1519067988_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f089ff339c1b2d8320f1df8f5055c6d6.jpg

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Коллектив Московского городского суда выразил соболезнования родным и близким председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева в связи с его кончиной, подчеркнув, что Лебедев был не только опытным юристом и ученым, но и чутким руководителем. Об этом говорится в официальном обращении пресс-службы суда.Накануне в возрасте 80 лет скончался председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев. Он был председателем Верховного суда РСФСР с 1989 года, с 1991 года - председателем Верховного суда РФ. "Руководство, судейский корпус и аппарат Московского городского суда выражают соболезнования родным и близким, а также коллегам Вячеслава Михайловича. Это был не только опытный юрист, ученый права, но и чуткий к потребностям судебного корпуса руководитель", - говорится в обращении. В пресс-службе напомнили, что в период с 13 октября 1986 года по 26 июля 1989 года Лебедев был председателем Московского городского суда. В обращении отмечается, что Лебедев олицетворял собой становление всей судебной системы новой России. "Мировая юстиция, создание арбитражных судов, реформа судебной системы, гуманизация уголовного законодательства, повышение открытости правосудия - всë это заслуги В. М. Лебедева", - говорится в сообщении. Лебедев был заслуженным юристом Российской Федерации, кавалером ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Кавалер ордена Александра Невского. Ранее соболезнования родным и близким Лебедева выразили президент РФ Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу, коллективы Верховного суда, ВККС, Конституционного суда, Ассоциации юристов, Совета Федерации, Госдумы.

https://ria.ru/20240224/lebedev-1929269414.html

https://ria.ru/20240224/lebedev-1929277522.html

россия

рсфср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, рсфср, вячеслав лебедев, александр невский, владимир путин, московский городской суд, совет федерации рф, госдума рф