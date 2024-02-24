Вячеслав Лебедев был чутким руководителем, заявили в Мосгорсуде
Мосгорсуд: Лебедев был опытным юристом, ученым и чутким руководителем
Здание Московского городского суда. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Коллектив Московского городского суда выразил соболезнования родным и близким председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева в связи с его кончиной, подчеркнув, что Лебедев был не только опытным юристом и ученым, но и чутким руководителем. Об этом говорится в официальном обращении пресс-службы суда.
Накануне в возрасте 80 лет скончался председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев. Он был председателем Верховного суда РСФСР с 1989 года, с 1991 года - председателем Верховного суда РФ.
"Руководство, судейский корпус и аппарат Московского городского суда выражают соболезнования родным и близким, а также коллегам Вячеслава Михайловича. Это был не только опытный юрист, ученый права, но и чуткий к потребностям судебного корпуса руководитель", - говорится в обращении.
В пресс-службе напомнили, что в период с 13 октября 1986 года по 26 июля 1989 года Лебедев был председателем Московского городского суда.
В обращении отмечается, что Лебедев олицетворял собой становление всей судебной системы новой России.
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"Мировая юстиция, создание арбитражных судов, реформа судебной системы, гуманизация уголовного законодательства, повышение открытости правосудия - всë это заслуги В. М. Лебедева", - говорится в сообщении.
Лебедев был заслуженным юристом Российской Федерации, кавалером ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Кавалер ордена Александра Невского.
Ранее соболезнования родным и близким Лебедева выразили президент РФ Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу, коллективы Верховного суда, ВККС, Конституционного суда, Ассоциации юристов, Совета Федерации, Госдумы.