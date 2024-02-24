https://ria.ru/20240224/morzh-1929249670.html
В Крыму научили качать пресс моржа Салтана
В Крыму научили качать пресс моржа Салтана - РИА Новости, 24.02.2024
В Крыму научили качать пресс моржа Салтана
Моржа Салтана научили качать пресс в зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр в Крыму, сообщил РИА Новости директор организации Виктор Жиленко. РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T09:59
2024-02-24T09:59
2024-02-24T16:39
хорошие новости
республика крым
бахчисарай (крым)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/18/1929249827_9:0:1714:959_1920x0_80_0_0_75b6e7ee143667d9bd971bdf2610fee9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев — РИА Новости. Моржа Салтана научили качать пресс в зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр в Крыму, сообщил РИА Новости директор организации Виктор Жиленко."Обитатели нашего зоопарка ведут здоровый образ жизни. Морж Салтан готовится к сдаче норм ГТО и уже научился качать пресс. "Готов к труду и обороне" — вот главный девиз Салтана", — заявил он.По его словам, животное любит демонстрировать спортивные навыки на публику, чем вызывает у посетителей бурные аплодисменты.Морж Салтан массой более полутора тонн и длиной около четырех метров стал самым крупным представителем своего вида, обитающим в российских зоопарках. Он поселился в Бахчисарайском парке миниатюр в декабре прошлого года. Там специально для него построили бассейн с мощной системой охлаждения и особо прочным стеклом.
https://ria.ru/20240222/antilopy-1929012276.html
https://ria.ru/20240216/kosatka-1927739385.html
республика крым
бахчисарай (крым)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/18/1929249827_222:0:1501:959_1920x0_80_0_0_56b044829e626ec3bd367a5c44251a2e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, бахчисарай (крым)
Хорошие новости, Республика Крым, Бахчисарай (Крым)
В Крыму научили качать пресс моржа Салтана
Моржа Салтана научили качать пресс в зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев — РИА Новости. Моржа Салтана научили качать пресс в зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр в Крыму, сообщил РИА Новости директор организации Виктор Жиленко.
"Обитатели нашего зоопарка ведут здоровый образ жизни. Морж Салтан готовится к сдаче норм ГТО и уже научился качать пресс. "Готов к труду и обороне" — вот главный девиз Салтана", — заявил он.
В крымском зоопарке у антилоп родился детеныш
По его словам, животное любит демонстрировать спортивные навыки на публику, чем вызывает у посетителей бурные аплодисменты.
Морж Салтан массой более полутора тонн и длиной около четырех метров стал самым крупным представителем своего вида, обитающим в российских зоопарках. Он поселился в Бахчисарайском парке миниатюр в декабре прошлого года. Там специально для него построили бассейн с мощной системой охлаждения и особо прочным стеклом.
Косатке Нае из Москвариума понравилось, что для нее открыли смотровое окно