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В Крыму научили качать пресс моржа Салтана - РИА Новости, 24.02.2024
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09:59 24.02.2024 (обновлено: 16:39 24.02.2024)
https://ria.ru/20240224/morzh-1929249670.html
В Крыму научили качать пресс моржа Салтана
В Крыму научили качать пресс моржа Салтана - РИА Новости, 24.02.2024
В Крыму научили качать пресс моржа Салтана
Моржа Салтана научили качать пресс в зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр в Крыму, сообщил РИА Новости директор организации Виктор Жиленко. РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T09:59
2024-02-24T16:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев — РИА Новости. Моржа Салтана научили качать пресс в зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр в Крыму, сообщил РИА Новости директор организации Виктор Жиленко."Обитатели нашего зоопарка ведут здоровый образ жизни. Морж Салтан готовится к сдаче норм ГТО и уже научился качать пресс. "Готов к труду и обороне" — вот главный девиз Салтана", — заявил он.По его словам, животное любит демонстрировать спортивные навыки на публику, чем вызывает у посетителей бурные аплодисменты.Морж Салтан массой более полутора тонн и длиной около четырех метров стал самым крупным представителем своего вида, обитающим в российских зоопарках. Он поселился в Бахчисарайском парке миниатюр в декабре прошлого года. Там специально для него построили бассейн с мощной системой охлаждения и особо прочным стеклом.
https://ria.ru/20240222/antilopy-1929012276.html
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Хорошие новости, Республика Крым, Бахчисарай (Крым)
В Крыму научили качать пресс моржа Салтана

Моржа Салтана научили качать пресс в зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр

© Бахчисарайский парк миниатюрМорж Салтан качает пресс. Кадр видео
Морж Салтан качает пресс. Кадр видео
© Бахчисарайский парк миниатюр
Морж Салтан качает пресс. Кадр видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев — РИА Новости. Моржа Салтана научили качать пресс в зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр в Крыму, сообщил РИА Новости директор организации Виктор Жиленко.
"Обитатели нашего зоопарка ведут здоровый образ жизни. Морж Салтан готовится к сдаче норм ГТО и уже научился качать пресс. "Готов к труду и обороне" — вот главный девиз Салтана", — заявил он.
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По его словам, животное любит демонстрировать спортивные навыки на публику, чем вызывает у посетителей бурные аплодисменты.
Морж Салтан массой более полутора тонн и длиной около четырех метров стал самым крупным представителем своего вида, обитающим в российских зоопарках. Он поселился в Бахчисарайском парке миниатюр в декабре прошлого года. Там специально для него построили бассейн с мощной системой охлаждения и особо прочным стеклом.
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