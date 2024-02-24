https://ria.ru/20240224/morzh-1929249670.html

В Крыму научили качать пресс моржа Салтана

В Крыму научили качать пресс моржа Салтана - РИА Новости, 24.02.2024

В Крыму научили качать пресс моржа Салтана

Моржа Салтана научили качать пресс в зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр в Крыму, сообщил РИА Новости директор организации Виктор Жиленко. РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T09:59

2024-02-24T09:59

2024-02-24T16:39

хорошие новости

республика крым

бахчисарай (крым)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев — РИА Новости. Моржа Салтана научили качать пресс в зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр в Крыму, сообщил РИА Новости директор организации Виктор Жиленко."Обитатели нашего зоопарка ведут здоровый образ жизни. Морж Салтан готовится к сдаче норм ГТО и уже научился качать пресс. "Готов к труду и обороне" — вот главный девиз Салтана", — заявил он.По его словам, животное любит демонстрировать спортивные навыки на публику, чем вызывает у посетителей бурные аплодисменты.Морж Салтан массой более полутора тонн и длиной около четырех метров стал самым крупным представителем своего вида, обитающим в российских зоопарках. Он поселился в Бахчисарайском парке миниатюр в декабре прошлого года. Там специально для него построили бассейн с мощной системой охлаждения и особо прочным стеклом.

https://ria.ru/20240222/antilopy-1929012276.html

https://ria.ru/20240216/kosatka-1927739385.html

республика крым

бахчисарай (крым)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым, бахчисарай (крым)