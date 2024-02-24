Рассчитывать на поворот Киева к диалогу не приходится, считает Матвиенко
Матвиенко: рассчитывать на поворот Киева и его хозяев к диалогу не приходится
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Россия готова к переговорам с Украиной, предусматривающим обеспечение безопасности РФ, однако рассчитывать сейчас на поворот Киева и его хозяев в сторону диалога не приходится, заявила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко.
"Как постоянно подчеркивает президент России, мы не отказываемся от мирного урегулирования конфликта, открыты для него. Но с одним ключевым условием: его результатом должно явиться надежное обеспечение безопасности нашей страны, наших граждан. Гарантией этого является достижение всех целей специальной военной операции", - написала она в блоге на сайте Совфеда.
Она отметила, что СВО четко высветила претензии Запада во главе с США на глобальное доминирование и тем самым ускорила формирование многополярной системы международных отношений.
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"Сложилось мировое большинство, все более важную роль играют БРИКС, ШОС, ряд других региональных объединений государств. Это новая сила глобального масштаба, принципиально отвергающая неравноправие стран и народов, притязания на мировую гегемонию", - написала Матвиенко.
Спикер подчеркнула, что Россия предлагает миру, дружественным государствам вспомнить о суверенитете и не бояться отстаивать свои интересы, потому что сегодня за них приходится действительно бороться, а уважать их, как предписывают традиции международного права, "мировой жандарм" не собирается.
"Но в военном противоборстве с украинскими неонацистами мы должны рассчитывать в первую очередь на себя. Все необходимое для победы у нас есть: четко работающая экономика, умело и храбро сражающаяся армия, прочная консолидация общества, патриотический настрой народа. Такого сочетания факторов у наших противников нет. И потому наша Победа неизбежна", - заключила Матвиенко.