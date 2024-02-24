https://ria.ru/20240224/matvienko-1929223540.html

Рассчитывать на поворот Киева к диалогу не приходится, считает Матвиенко

Рассчитывать на поворот Киева к диалогу не приходится, считает Матвиенко - РИА Новости, 24.02.2024

Рассчитывать на поворот Киева к диалогу не приходится, считает Матвиенко

Россия готова к переговорам с Украиной, предусматривающим обеспечение безопасности РФ, однако рассчитывать сейчас на поворот Киева и его хозяев в сторону... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T00:10

2024-02-24T00:10

2024-02-24T00:10

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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Россия готова к переговорам с Украиной, предусматривающим обеспечение безопасности РФ, однако рассчитывать сейчас на поворот Киева и его хозяев в сторону диалога не приходится, заявила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко. "Как постоянно подчеркивает президент России, мы не отказываемся от мирного урегулирования конфликта, открыты для него. Но с одним ключевым условием: его результатом должно явиться надежное обеспечение безопасности нашей страны, наших граждан. Гарантией этого является достижение всех целей специальной военной операции", - написала она в блоге на сайте Совфеда. Однако, по ее словам, на фоне категорического отказа Киева от диалога с Москвой, его активной военной и политической поддержки Западом, стремления последнего втянуть Украину в НАТО "рассчитывать сейчас на поворот Киева, его хозяев в сторону переговоров не приходится". Она отметила, что СВО четко высветила претензии Запада во главе с США на глобальное доминирование и тем самым ускорила формирование многополярной системы международных отношений. "Сложилось мировое большинство, все более важную роль играют БРИКС, ШОС, ряд других региональных объединений государств. Это новая сила глобального масштаба, принципиально отвергающая неравноправие стран и народов, притязания на мировую гегемонию", - написала Матвиенко. Спикер подчеркнула, что Россия предлагает миру, дружественным государствам вспомнить о суверенитете и не бояться отстаивать свои интересы, потому что сегодня за них приходится действительно бороться, а уважать их, как предписывают традиции международного права, "мировой жандарм" не собирается. "Но в военном противоборстве с украинскими неонацистами мы должны рассчитывать в первую очередь на себя. Все необходимое для победы у нас есть: четко работающая экономика, умело и храбро сражающаяся армия, прочная консолидация общества, патриотический настрой народа. Такого сочетания факторов у наших противников нет. И потому наша Победа неизбежна", - заключила Матвиенко.

https://ria.ru/20240224/matvienko-1929223295.html

https://ria.ru/20240223/matvienko-1929158183.html

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в мире, россия, украина, киев, валентина матвиенко, совет федерации рф, нато, брикс