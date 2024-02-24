https://ria.ru/20240224/lekarstva-1929048441.html

Ефимов: выпуск лекарств и медизделий вырос в Москве в 1,4 раза в 2023 году

Ефимов: выпуск лекарств и медизделий вырос в Москве в 1,4 раза в 2023 году - РИА Новости, 24.02.2024

Ефимов: выпуск лекарств и медизделий вырос в Москве в 1,4 раза в 2023 году

В прошлом году на территории столицы выпустили на 40,3% больше лекарств и медизделий, если сравнивать с показателем позапрошлогоднего года, заявил заместитель... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T12:15

2024-02-24T12:15

2024-02-24T12:15

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. В прошлом году на территории столицы выпустили на 40,3% больше лекарств и медизделий, если сравнивать с показателем позапрошлогоднего года, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин рассказал, что объем производства предприятий обрабатывающей промышленности, работающих в Москве, в 2023 году увеличился на 18,5%."Москва – один из ведущих центров развития отечественной фармацевтической отрасли. В столице работает около 200 производителей лекарственных средств и медизделий, в этих компаниях трудоустроены свыше 15 тысяч человек. По итогам 2023 года предприятия выпустили в 1,4 раза больше продукции, чем в 2022-м. Для активного и эффективного развития этой отрасли в столице был сформирован фармацевтический кластер. Сегодня в него входят 11 компаний, восемь из которых уже работают", - сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Он уточнил, что кластер занимается производством фармпродукции по 128 международным непатентованным наименованиям.Московские компании производят антибиотики и вакцины, препараты для онкопациентов, а также для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и болезней нервной системы, а также лекарства для пациентов с сахарным диабетом.По словам министра правительства Москвы, главы департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, в 2023 году в столице увеличилось производство противоопухолевых препаратов в 1,2 раза. Так, в прошлом году было выпущено примерно 2,8 миллиона упаковок этих лекарственных средств. Кроме того, компании выпустили 1,3 миллиона упаковок медикаментов, которые применяются в лечении органов дыхательной системы. Данные цифры в три раза больше позапрошлогодних показателей.Овчинский подчеркнул, что столичное правительство поддерживает городских производителей. Так, в 2023 году было подписано четыре офсетных контракта в сфере фармацевтики. Предполагается, что первые поставки по ним начнутся в 2025–2026 годах.Москва – это первый субъект России, который начал подписывать офсетные контракты с инвесторами. Они строят или модернизируют производства, а также обеспечивают новыми рабочими местами горожан. За шесть лет – с 2017 года – Москва подписала 17 соответствующих соглашений, из которых восемь контрактов в сфере фармацевтики, два – с производителями медицинских изделий.Для производителей столицы доступны свыше 20 системных мер поддержки города. Так, они могут воспользоваться целевыми займами и субсидиями. А еще к их услугам ряд антикризисных инструментов.Ранее Ефимов сообщал, что за минувший год оборот театров, концертных залов, парков, кинотеатров и прочих развлекательных площадок Москвы достиг 75,7 млрд рублей, что выше почти 22% в сопоставимых ценах к такому же периоду 2022 года.

https://ria.ru/20230916/moskva-1896608432.html

https://ria.ru/20240119/moskva-1922345303.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, владимир ефимов (правительство москвы)