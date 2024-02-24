https://ria.ru/20240224/kuban-1929228695.html
В Краснодарском крае разбился неустановленный летательный аппарат
В Краснодарском крае разбился неустановленный летательный аппарат - РИА Новости, 24.02.2024
В Краснодарском крае разбился неустановленный летательный аппарат
Неустановленный летательный аппарат упал вечером в пятницу в Каневском районе в Краснодарском крае, на месте падения горит камыш, сообщил РИА Новости источник в РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T01:40
2024-02-24T01:40
2024-02-24T01:40
происшествия
краснодарский край
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Неустановленный летательный аппарат упал вечером в пятницу в Каневском районе в Краснодарском крае, на месте падения горит камыш, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах."Неустановленный летательный аппарат упал в Каневском районе Краснодарского края. На месте крушения горит камыш", - сказал собеседник агентства.Угрозы жилым домам нетВ региональном оперштабе изначально сообщили, что около 20.00 возле хутора Трудовая Армения упали два летательных аппарата. Позднее там уточнили, что речь идет об одном.После падения аппарата загорелся камыш на площади 250 "квадратов"."Угрозы жилым домам нет, пострадавших среди жителей хутора также нет", - подчеркнули в оперштабе.Ликвидация возгорания.К ликвидации пожара привлекли 40 человек и 14 единиц техники, туда же направили правоохранителей и специальные службы.В 20.50 пожар удалось локализовать, а спустя 55 минут – полностью потушить.Единая дежурно-диспетчерская служба призвала не размещать в сети интернет фото и видео с места происшествия и доверять только официальным источникам информации.
https://ria.ru/20240125/pozhar-1923337933.html
https://ria.ru/20240209/pozhar-1926349991.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край
Происшествия, Краснодарский край
В Краснодарском крае разбился неустановленный летательный аппарат
Оперштаб: на Кубани упал летательный аппарат, пожар на месте ЧП потушен
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Неустановленный летательный аппарат упал вечером в пятницу в Каневском районе в Краснодарском крае, на месте падения горит камыш, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
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"Неустановленный летательный аппарат упал в Каневском районе Краснодарского края. На месте крушения горит камыш", - сказал собеседник агентства.
В региональном оперштабе изначально сообщили, что около 20.00 возле хутора Трудовая Армения упали два летательных аппарата. Позднее там уточнили, что речь идет об одном.
Пожар на НПЗ в Туапсе полностью ликвидировали
После падения аппарата загорелся камыш на площади 250 "квадратов"."Угрозы жилым домам нет, пострадавших среди жителей хутора также нет", - подчеркнули в оперштабе.
К ликвидации пожара привлекли 40 человек и 14 единиц техники, туда же направили правоохранителей и специальные службы.
В 20.50 пожар удалось локализовать, а спустя 55 минут – полностью потушить.
Единая дежурно-диспетчерская служба призвала не размещать в сети интернет фото и видео с места происшествия и доверять только официальным источникам информации.
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