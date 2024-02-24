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Вадим Красносельский: риск эскалации конфликта в Приднестровье есть

Вадим Красносельский: риск эскалации конфликта в Приднестровье есть - РИА Новости, 24.02.2024

Вадим Красносельский: риск эскалации конфликта в Приднестровье есть

В отношениях непризнанного Приднестровья и Молдавии в последние месяцы наблюдаются признаки напряжения. С 1 января Кишинев отменил льготы, предоставленные... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T10:00

2024-02-24T10:00

2024-02-24T10:00

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В отношениях непризнанного Приднестровья и Молдавии в последние месяцы наблюдаются признаки напряжения. С 1 января Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. В Тирасполе расценили это как экономическое давление. Таможенные платежи в бюджет Приднестровья уже снизились на 18%. На фоне стагнации переговорного процесса есть риск эскалации конфликта на Днестре, заявил РИА Новости глава Приднестровья Вадим Красносельский. В интервью он рассказал, как в Тирасполе сейчас видят перспективы развития отношений с Кишиневом, а также об угрозе задержания чиновников Приднестровья властями Молдавии по статьям закона о сепаратизме.— Уже более месяца в отношениях Тирасполя и Кишинева наблюдается новый виток напряжения из-за таможенных пошлин. В Молдавии политики говорят, что это один из шагов по реинтеграции региона и приводят цифры о регулярных выделениях средств для граждан Молдавии, которые живут в Приднестровье. Как к этому относятся в Тирасполе? Можно уже сейчас говорить о негативном влиянии данных пошлин на экономику Приднестровья и благосостояние простых граждан?— Заявления молдавских представителей, оправдывающих введение таможенных пошлин некими мифическими тратами на приднестровцев, ложны и корыстны.Возьмем утверждения о якобы предоставленных социальных гарантиях и бюджетных расходах на Приднестровье в сфере здравоохранения или образования. Да, часть приднестровцев пользуется медицинскими услугами в Молдове, но исключительно на возмездной основе. Министерство здравоохранения ПМР в прошлом году перечислило Молдове 40 миллионов приднестровских рублей (это почти два с половиной миллиона долларов). Даже доставка молдавскими машинами скорой помощи пациентов, нуждающихся в срочном вмешательстве, отдельно оплачивается из приднестровского бюджета. Остальные услуги либо проплачиваются самими гражданами непосредственно в лечебных учреждениях, либо покрываются страховыми полисами, приобретенными ими в Молдове. То есть речь не идет о каких-то дотациях из бюджета Республики Молдова. Это исключительно коммерческие взаимоотношения.Что касается образования. На территории Приднестровья функционирует больше полутора сотен школ, столько же детских садов, два десятка учреждений среднего и высшего профессионального образования. Все они финансируются из приднестровского бюджета. Никакой финансовой нагрузки Молдова на себя не брала. А те несколько сотен приднестровских ребят, которые выбрали для получения высшего образования молдавские вузы, никак не влияют на текущую бюджетную ситуацию.Заявления политического представителя Молдовы про пенсионное обеспечение тоже не выдерживают критики. Сначала он говорил, что молдавские пенсии получает до 50 тысяч приднестровцев. Когда молдавская сторона представила официальную статистику, оказалось, что таковых меньше трех тысяч человек – это преимущественно бывшие сотрудники полиции и других силовых органов Республики Молдова, которые остались жить в Приднестровье. А на содержании бюджета Единого государственного фонда социального страхования ПМР – порядка 120 тысяч получателей приднестровской пенсии и различных пособий.Про влияние пошлин на приднестровскую экономику лучше всего скажет объективная статистика начала текущего года. На более чем три четверти упал торговый оборот предприятия "Электромаш", которому запрещают экспортировать грузы, на четверть снизился импорт медикаментов. Индивидуальные предприниматели на 65% меньше ввозят одежду и обувь, наполовину – игрушек и спортинвентаря. В результате таможенные платежи в бюджет Приднестровья снизились на 18%.— Одним из шагов Тирасполя в ответ на ввод пошлин Молдавии стала отмена льготного режима для молдавских фермеров, владеющих угодьями в Дубоссарском районе. В Кишиневе сейчас призывают Тирасполь отказаться от этого шага. Готовы ли в Приднестровье пойти навстречу молдавской стороне и при каких условиях?— Приднестровье на протяжении шести лет призывало молдавскую сторону исполнить протокольное решение о механизме землепользования от 2017 года. В нем в пункте 5 прописано обязательство Молдовы прекратить уголовные дела в отношении приднестровцев, возбужденные по проблематике землепользования. Однако Кишинев ничего не сделал, более того, намеренно усугубил проблему уголовного преследования граждан Приднестровья, доведя ее до крайности принятием в феврале прошлого года пресловутого "закона о сепаратизме".Решение правительства касается лишь отмены льготного режима, ранее существовавшего в отношении молдавских землепользователей, и не может рассматриваться как прекращение действия соглашения. Мы не ограничиваем доступ фермеров к их участкам, находимся с ними в прямом контакте, обсуждаем формы дальнейшего сотрудничества. Очевидно, что в условиях недружественных шагов со стороны Молдовы неизбежен пересмотр параметров таможенного регулирования в отношении иностранных экономических агентов. Что касается отмены решения – время покажет.— На фоне новых проблем в отношении Тирасполя и Кишинева эксперты снова заговорили о Приднестровье как потенциальной точке нестабильности. Также появилась информация МГБ ПМР о подготовке боевых групп на территории Молдавии для совершения диверсий и терактов в Приднестровье. На ваш взгляд, ситуация в области безопасности стала более шаткая в регионе в последнее время? Возросли ли риски различных провокаций?— Ситуация в сфере безопасности тревожит. Мы привлекли внимание международного сообщества к проблеме подготовки диверсионных групп на молдавской территории, направили целый ряд обращений. Никаких адекватных реакций ни от Кишинева, ни со стороны ОБСЕ пока не последовало. К сожалению, мы наблюдаем тактику замалчивания ситуации, как и в случае с предотвращенными в прошлом году терактами против населения Приднестровья и делегации действующего председателя ОБСЕ.Нужно понимать, что с учетом активной милитаризации Молдовы, постоянных военных учений в этой стране, призывов к трансформации миротворческой миссии, пересмотру статуса нейтралитета любые инциденты могут иметь далеко идущие последствия. Происходит нагнетание агрессии в соседней Молдове. В СМИ постоянно поднимается тема войны, вбрасываются примеры Нагорного Карабаха и Израиля, звучат призывы разобраться с сепаратизмом. На фоне стагнации переговорного процесса, включая политически мотивированное блокирование работы формата "5+2", есть риск эскалации конфликта. В этом смысле миротворческий механизм эффективно выполняет свою миссию, как минимум, обеспечивает управляемость ситуации в зоне безопасности, на линии непосредственного разграничения сторон. Это – ключевой фактор.— Недавно в Москве обратили внимание на слова вице-премьера по реинтеграции правительства Молдавии Олега Серебряна, что переговорный формат "5+2" лишь заморожен, но не отменен. Наблюдаете ли вы какие-то сигналы от международных участников, что работа данной площадки может возобновиться? Насколько сейчас она необходима сторонам конфликта для разрешения проблем?— Кишинев год за годом усиливает политико-экономическое давление на Приднестровье, нарушая права и интересы нашего народа, одновременно с этим блокируя и размывая переговорные механизмы. Потребность в формате "5+2" высокая. Он ни в коем случае не исчерпал себя. Напротив, именно данная площадка, где закреплено равенство сторон и обеспечиваются условия для нормального диалога, может стать тем спасительным кругом, который позволит вытащить конфликт из скатывания в неуправляемый режим. Напомню, что в каждом протоколе "Постоянного совещания...", начиная с берлинского, есть пункт о том, что стороны подтверждают взятые на себя обязательства решать все вопросы исключительно за столом переговоров и, что немаловажно, при содействии международных посредников. Импульс с их стороны, прежде всего ОБСЕ, необходим для нормализации диалога. Фактически встречи в форматах, проистекающих из "5+2", проходят и сейчас. В них участвуют одновременно представители как Российской Федерации, так и Украины. Мы видим, что по сути все упирается в наличие либо отсутствие желания, политической воли. Варианты всегда можно найти. Пусть это будет неофициальное заседание. Приднестровье готово к такому взаимодействию. Формат "5+2" остается неизменным, при этом сопутствующие мероприятия имеют право на жизнь и могут быть эффективным переговорным инструментом.Пока об инициативах, связанных с проведением встречи в формате "5+2" в той или иной конфигурации, мы не слышали. Будем обсуждать этот вопрос, в том числе в ходе предстоящего визита действующего председателя ОБСЕ.— В последнее время молдавские эксперты и журналисты в СМИ поднимают тему "закона о сепаратизме" и даже называют фамилии приднестровских деятелей, которых, по их мнению, необходимо привлечь по данным статьям уголовного кодекса Молдавии. Есть ли риск того, что от слов Кишинев перейдет к делу и начнет задерживать граждан Приднестровья, в том числе государственных деятелей?— Естественно, механизм уголовного прессинга создан не просто так, и, исходя из развития молдо-приднестровских взаимоотношений, есть риск, что в будущем его могут активно задействовать. Тревожные сигналы имеются. Силовики Молдовы систематически грозят уголовным преследованием должностным лицам Приднестровья, пересекающим молдавскую границу.— Новый министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой пообещал организовать демарши для выдворения из Приднестровья российских войск, а также создавать для этого некие международные коалиции. К чему может привести такая политика давления на российское военное присутствие на Днестре?— Новый глава МИД Молдовы, судя по всему, планирует действовать в духе своих предшественников. Демаршей против присутствия миротворческого контингента в Приднестровье и в прошлые годы было предостаточно – не только при нынешней молдавской власти. Среди прочего были и попытки протолкнуть на различных международных площадках политизированные резолюции. Я считаю, что ни одна резолюция, на каком уровне она ни принималась, ни одна коалиция, какой бы представительной она ни была, не может значить больше, чем безопасность и жизни людей. Это – главное. А то, что кто-то пытается решать свои сиюминутные политические задачи – это их дело.Убежден, что принимать решения о будущем миротворческой миссии могут только сами стороны конфликта. Если кто-то из них считает ее сохранение необходимым для обеспечения безопасности своего населения – значит, она должна продолжаться вне зависимости от внешних обстоятельств. Позиция Приднестровья в этом плане известна и неизменна: миротворцы, в том числе российские – как неотъемлемая составляющая доказавшего свою эффективность уникального миротворческого формата – должны оставаться здесь до момента окончательного и всеобъемлющего урегулирования молдо-приднестровского конфликта.

https://ria.ru/20240207/pridnestrove-1925821608.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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