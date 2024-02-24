https://ria.ru/20240224/kontrnastuplenie-1929283813.html

СМИ: в НАТО сделали прогноз о сроках нового контрнаступления ВСУ

СМИ: в НАТО сделали прогноз о сроках нового контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 24.02.2024

СМИ: в НАТО сделали прогноз о сроках нового контрнаступления ВСУ

Украина в лучшем случае может попытаться предпринять новое контрнаступление в 2025 году, пишет американская газета New York Times со ссылкой на источники,... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T15:54

2024-02-24T15:54

2024-02-24T15:54

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Украина в лучшем случае может попытаться предпринять новое контрнаступление в 2025 году, пишет американская газета New York Times со ссылкой на источники, которые описывали брифинги, где принимал участие главком объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи. "В лучшем случае украинцы используют 2024 год для обороны, восстановления и попытки нового контрнаступления в следующем году", - пишет газета. Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности. Как сообщал 19 декабря 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.

https://ria.ru/20240224/istoriya-1929188178.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, вооруженные силы украины, нато