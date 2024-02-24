СМИ: в НАТО сделали прогноз о сроках нового контрнаступления ВСУ
NYT: в НАТО считают, что Киев начнет новое контрнаступление не раньше 2025 года
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Украина в лучшем случае может попытаться предпринять новое контрнаступление в 2025 году, пишет американская газета New York Times со ссылкой на источники, которые описывали брифинги, где принимал участие главком объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи.
"В лучшем случае украинцы используют 2024 год для обороны, восстановления и попытки нового контрнаступления в следующем году", - пишет газета.
Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности. Как сообщал 19 декабря 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.