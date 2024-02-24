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Сенатор назвал анонс нового контрнаступления Украины показухой - РИА Новости, 24.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:12 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/kontrnastuplenie-1929246242.html
Сенатор назвал анонс нового контрнаступления Украины показухой
Сенатор назвал анонс нового контрнаступления Украины показухой - РИА Новости, 24.02.2024
Сенатор назвал анонс нового контрнаступления Украины показухой
Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал показухой анонсируемое Владимиром Зеленским контрнаступление украинских... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T09:12
2024-02-24T09:12
специальная военная операция на украине
украина
владимир зеленский
сергей цеков
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал показухой анонсируемое Владимиром Зеленским контрнаступление украинских войск в Черном море Ранее Зеленский в интервью телеканалу Fox News заявил, что не хочет идти на заключение новых соглашений, подобных минским. Он также заявил, что Украина подготовит новое контрнаступление, чтобы "развить успех в Черном море", пообещав России "сюрпризы". "Серьезные люди не рассказывают о таких вещах. А из уст Зеленского это звучит как показуха, чтобы произвести впечатление на западных кураторов и выпросить для себя больше денег", - сказал Цеков РИА Новости. По его словам, российское военное ведомство проанализирует заявление Зеленского. "Предупреждены – значит вооружены. В его заявлениях нет ничего неожиданного для нас. Будем готовиться к возможным провокациям, чтобы их нивелировать в полной мере", - подчеркнул сенатор.
https://ria.ru/20240224/oruzhie-1929244812.html
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украина, владимир зеленский, сергей цеков, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Зеленский, Сергей Цеков, В мире
Сенатор назвал анонс нового контрнаступления Украины показухой

Сенатор от Крыма Цеков назвал анонс нового контрнаступления Украины показухой

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал показухой анонсируемое Владимиром Зеленским контрнаступление украинских войск в Черном море
Ранее Зеленский в интервью телеканалу Fox News заявил, что не хочет идти на заключение новых соглашений, подобных минским. Он также заявил, что Украина подготовит новое контрнаступление, чтобы "развить успех в Черном море", пообещав России "сюрпризы".
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"Серьезные люди не рассказывают о таких вещах. А из уст Зеленского это звучит как показуха, чтобы произвести впечатление на западных кураторов и выпросить для себя больше денег", - сказал Цеков РИА Новости.
По его словам, российское военное ведомство проанализирует заявление Зеленского.
"Предупреждены – значит вооружены. В его заявлениях нет ничего неожиданного для нас. Будем готовиться к возможным провокациям, чтобы их нивелировать в полной мере", - подчеркнул сенатор.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВладимир ЗеленскийСергей ЦековВ мире
 
 
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