https://ria.ru/20240224/kontrnastuplenie-1929246242.html

Сенатор назвал анонс нового контрнаступления Украины показухой

Сенатор назвал анонс нового контрнаступления Украины показухой - РИА Новости, 24.02.2024

Сенатор назвал анонс нового контрнаступления Украины показухой

Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал показухой анонсируемое Владимиром Зеленским контрнаступление украинских... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T09:12

2024-02-24T09:12

2024-02-24T09:12

специальная военная операция на украине

украина

владимир зеленский

сергей цеков

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал показухой анонсируемое Владимиром Зеленским контрнаступление украинских войск в Черном море Ранее Зеленский в интервью телеканалу Fox News заявил, что не хочет идти на заключение новых соглашений, подобных минским. Он также заявил, что Украина подготовит новое контрнаступление, чтобы "развить успех в Черном море", пообещав России "сюрпризы". "Серьезные люди не рассказывают о таких вещах. А из уст Зеленского это звучит как показуха, чтобы произвести впечатление на западных кураторов и выпросить для себя больше денег", - сказал Цеков РИА Новости. По его словам, российское военное ведомство проанализирует заявление Зеленского. "Предупреждены – значит вооружены. В его заявлениях нет ничего неожиданного для нас. Будем готовиться к возможным провокациям, чтобы их нивелировать в полной мере", - подчеркнул сенатор.

https://ria.ru/20240224/oruzhie-1929244812.html

https://ria.ru/20240224/ukraina-1929235254.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, владимир зеленский, сергей цеков, в мире