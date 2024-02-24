https://ria.ru/20240224/izrail-1929286127.html

США потребовали от Израиля не атаковать полицейских в Газе, пишут СМИ

США потребовали от Израиля не атаковать полицейских в Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 24.02.2024

США потребовали от Израиля не атаковать полицейских в Газе, пишут СМИ

США требуют от Израиля прекратить смертельные удары по гражданской полиции, сопровождающей гуманитарную помощь, поступающую в сектор Газа, поскольку это... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T16:12

2024-02-24T16:12

2024-02-24T16:12

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. США требуют от Израиля прекратить смертельные удары по гражданской полиции, сопровождающей гуманитарную помощь, поступающую в сектор Газа, поскольку это провоцирует рост вооруженных бандитских нападений на гуманитарные конвои, сообщает портал Axios со ссылкой на трех американских и израильских чиновников. "Администрация президента США (Джо - ред.) Байдена попросила Израиль прекратить нападения на членов гражданской полиции, управляемой ХАМАС, которые сопровождают грузовики с гуманитарной помощью в секторе Газа, предупредив, что "полное нарушение закона и порядка" значительно усугубляет гуманитарный кризис в анклаве", - говорится в сообщении портала. По данным источников, за последние недели только в южном пограничном городе Рафах от израильских авиаударов погибли 11 полицейских, которые обеспечивали безопасность перевозки грузов. В начале февраля из-за этого многие из них покинули свои посты. В результате этого как у вооруженных банд, так и у отчаявшихся местных жителей открылась возможность грабить грузовики с гуманитарной помощью. По словам официальных лиц, они все более обеспокоены тем, что так "Газа превращается в Могадишо", столицу Сомали, ранее считавшуюся самым беззаконным и опасным городом в мире. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 29 тысяч, пострадали более 70 тысяч человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240221/gaza-1928860959.html

https://ria.ru/20240218/gaza-1928099279.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, владимир путин, сша, россия, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году