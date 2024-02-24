https://ria.ru/20240224/intellekt-1917284371.html

Эмоциональный интеллект: почему важен, как развить, советы психологов

Эмоциональный интеллект: что это такое, как развить и достичь высокого уровня

Эмоциональный интеллект: почему важен, как развить, советы психологов

Эмоциональный интеллект (EQ) — это способность понимать и выражать свои эмоции, управлять ими, а также принимать чувства других людей. О том, что это такое... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T17:26

2024-02-24T17:26

2024-02-24T17:35

общество

россия

эмоции

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Эмоциональный интеллект (EQ) — это способность понимать и выражать свои эмоции, управлять ими, а также принимать чувства других людей. О том, что это такое простыми словами, как развить эмоциональный интеллект человека во взрослом возрасте и у детей, а также как определить его уровень, — в материале РИА Новости.Эмоциональный интеллектВ 1920 году американский психолог Эдвард Торндайк впервые ввел понятие социального интеллекта, который описал, как способность понимать людей, умение общаться и разумно действовать в отношениях с ними. То есть коммуницировать на высоком уровне, находить общий язык, налаживать и поддерживать социальные контакты. Понятие эмоционального интеллекта было введено в 60-е годы XX века, в отличие от социального, эмоциональный подразумевает распознавание своих и чужих эмоций. Однако широкую популярность термин “эмоциональный интеллект” обрел лишь в 1995 году после публикации одноименной книги американского научного журналиста Дэниела Гоулмана. В ней Гоулман определил EQ как набор навыков и характеристик, которые определяют лидерские качества и важны для достижения успеха в карьере. Кроме того, согласно исследованию, у людей с развитым эмоциональным интеллектом возникает меньше проблем с психическим здоровьем.“Понятие эмоционального интеллекта возникло в результате того, что традиционное определение интеллекта включало только логические навыки. Тогда как для адаптации к обстоятельствам, жизни в социуме, построения отношений и развития карьеры людям необходимы также эмоциональные и социальные навыки”, — отметила Виктория Моисеева, психолог, эксперт онлайн-школы психологических профессий “Психодемия” (входит в образовательный холдинг Ultimate Education).Составляющие навыки и сферыНа данный момент модель эмоционального интеллекта Мэйера-Сэловея-Карузо считается основной в психологии. Согласно ей он состоит из четырех главных компонентов:Также есть смешанная модель эмоционального интеллекта, созданная Дэниэлом Гоулманом. Согласно ей EQ состоит из пяти компонентов: самопознания, саморегуляции, мотивации, эмпатии и социальных навыков.Принцип работыСогласно модели лаборатории EQ-factor, эмоциональный интеллект нельзя рассматривать отдельно от IQ — они не противоположны друг другу и не конфликтуют. При этом интеллектуально-эмоциональный профиль личности можно представить в виде пирамиды, где основание — это EQ. Чем выше эмоциональный интеллект, тем крепче основание, которое в совокупности с IQ формирует так называемую “стратегию творцов”. Благодаря ей можно действительно достичь высокого уровня самореализации и добиться поставленных целей. Поэтому необходимо развивать уровень EQ и работать над IQ: объем пирамиды увеличится и, соответственно, у человека будет больше возможности реализовать свой потенциал.Как определить уровень эмоционального интеллектаСуществуют различные диагностические методики определения уровня эмоционального интеллекта.“Одна из наиболее популярных — это тест Шутте. Он состоит из опросника, разработанного на основе четырехкомпонентной теоретической модели эмоционального интеллекта Майера-Саловея, где под этим понятием понимают способность отслеживать собственные и чужие чувства и эмоции, различать их и использовать эту информацию для организации своих мыслей и действий”, — рассказала член Федерации психологов образования России Лилия Шувалова.Тест Мэйера-Сэловея-Карузо считается самым серьезным и точным и состоит из 144 вопросов. При этом анализировать его результаты следует не самостоятельно, а с психологом. Можно воспользоваться тестом “ЭмИн” Дмитрия Люсина или тестом эмоционального интеллекта Кимберли Бачард.Елизавета Радина, сертифицированный тренер по развитию эмоционального интеллекта, привела в пример чек-лист, который поможет выявить человека с низким эмоциональным интеллектом:Чем опасен низкий уровень у человекаПо словам Лилии Шуваловой, эмоциональный интеллект — это один из базисных компонентов общего интеллекта человека. Его низкие значения свидетельствуют о сниженном уровне общей интеллектуальной функции. А это, в свою очередь, препятствует выстраиванию экологичной коммуникации, адекватному поведению в социуме, постановке и достижению целей.“Низкий уровень эмоционального интеллекта означает плохое управление эмоциями (например, вспыльчивость), проблемы в отношениях, низкую самооценку и затруднения в общении с другими. Все это приводит к одиночеству и изоляции, а впоследствии — к ментальным проблемам, психологическим и физическим зависимостям (компьютерные игры, проблемы со спиртными напитками)”, — добавила Виктория Моисеева.ПричиныСогласно некоторым научным исследованиям эмоциональный интеллект во многом определяется генетикой. Кроме того, важную роль играют особенности воспитания в детстве — именно родители вносят большой вклад в развитие EQ у маленьких детей. Поэтому взрослые должны учить ребенка распознавать эмоции и учиться управлять ими.“В ряде случаев низкий уровень развития эмоционального интеллекта является маркером патологий психического развития. Например, расстройств аутистического спектра. Порой даже при общем сохранном и весьма высоком интеллекте (высокофункциональный аутизм). Низкие значения могут встречаться и при других неблагоприятных состояниях развития личности. Например, при различных психопатиях”, — пояснила Лилия Шувалова.Важность высокого уровняЛюди с развитым эмоциональным интеллектом лучше реагируют на негативные ситуации, умеют выстраивать грамотную коммуникацию, принимать решения, не поддаваясь эмоциям, могут адекватно воспринимать критику и правильно оценивать реакции других людей. Поэтому считается, что EQ и soft skills (“гибкие навыки” — общение, критическое мышление, генерация идей и т.д.) крайне важны для учебы, построения карьеры и финансового успеха. Кроме того, высокий уровень эмпатии помогает правильно считывать эмоции окружающих и искать с ними наилучшие формы взаимодействия, что особенно важно в профессиональном коллективе.Как развить эмоциональный интеллектВиктория Моисеева перечислила несколько простых практик, которые помогут повысить уровень эмоционального интеллекта:Особенности и воспитание эмоционального интеллекта у детейЛогопед-дефектолог Марина Студнева отметила, что выражение эмоций проявляется у ребенка с самого рождения, еще до того, как он начинает их осознавать, понимать и регулировать, а воспитание эмоционального интеллекта у детей опирается на эмоциональный интеллект родителей. Например, у многих современных взрослых нет опыта работы с собственными эмоциями, поэтому они не знают, как научить эмоциональному интеллекту своих детей.“Нужно понимать, что регуляция эмоций детей до года лежит на родителях. С 3 до 4 лет необходимо активно обучать их этому навыку, а уже после 5 лет у каждой эмоции есть мотивация. Задача родителей — научить ребенка понимать свои чувства и называть их. Например, если ребенок злится, родителю необходимо отреагировать на эмоцию: "Ты очень злишься”. На этом этапе взрослые вместе с ребенком могут обсуждать эмоции, обращаясь к чувствам героев из сказок и своим собственным. Важно ежедневно интересоваться у малыша, какое у него настроение, какие он испытывал чувства за день”, — посоветовала Марина Студнева.Далее нужно формировать сострадание, отзывчивость, сочувствие, чувство долга. Например, учить делиться игрушками с другими детьми. Также родителям важно показывать ребенку, что мама или папа не всегда бывают в хорошем настроении, и что это нормально. После этого, идет экспрессия чувств (мимика, жесты, интонирование, пантомимика) и то, как выражать негативные эмоции, не причиняя никому вреда.“Начинайте формировать эмоциональный интеллект с простых действий: выражайте эмоции сами (мимикой, телом, словами), спокойно реагируйте на эмоции ребенка, развивайте выражение их в играх, упражнениях. Например, игра с мячом: бросая ребенку мяч, говорите: “Я радуюсь (или злюсь и т.д ), когда…”. На помощь могут прийти пиктограммы — карточки с изображением эмоций. Переверните их рисунками вниз. Ребенок должен взять одну из них и, не показывая ее другим, изобразить нарисованную эмоцию”, — заключила эксперт.

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https://ria.ru/20231130/affirmatsii-1912725334.html

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https://ria.ru/20220917/psikhologiya-1815189045.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, эмоции