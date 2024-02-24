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В Казахстане заявили об очереди из 280 грузовиков на границе с Россией - РИА Новости, 24.02.2024
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16:57 24.02.2024 (обновлено: 17:06 24.02.2024)
https://ria.ru/20240224/gruzoviki-1929290360.html
В Казахстане заявили об очереди из 280 грузовиков на границе с Россией
В Казахстане заявили об очереди из 280 грузовиков на границе с Россией - РИА Новости, 24.02.2024
В Казахстане заявили об очереди из 280 грузовиков на границе с Россией
Автомобильный затор образовался в Западном Казахстане на приграничном с Россией КПП "Сырым", здесь простаивают порядка 280 грузовых машин, сообщила в субботу... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T16:57
2024-02-24T17:06
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АЛМА-АТА, 24 фев - РИА Новости. Автомобильный затор образовался в Западном Казахстане на приграничном с Россией КПП "Сырым", здесь простаивают порядка 280 грузовых машин, сообщила в субботу пресс-служба национального оператора республики по управлению автодорогами "Казавтожол". "В Западном Казахстане на пограничном контроле "Сырым" на трассе Самара - Шымкент наблюдается скопление большегрузов. Это связано с работой пограничного пункта. В настоящее время здесь наблюдается скопление около 280 грузовых автомобилей. Водители, вынужденные ждать своей очереди несколько дней, советуют своим коллегам обходить данный пост", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что "на всех международных и республиканских дорогах Западно-Казахстанской области нет никаких препятствий", однако "на пункте пропуска "Сырым" на границе с Россией продолжаются заторы".
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авто, россия, казахстан, самара
Авто, Россия, Казахстан, Самара
В Казахстане заявили об очереди из 280 грузовиков на границе с Россией

Нацоператор Казахстана: на границе с Россией стоят в очереди 280 грузовых машин

© QazAvtoJol/TelegramАвтомобильный затор на приграничном с Россией КПП "Сырым"
Автомобильный затор на приграничном с Россией КПП Сырым
© QazAvtoJol/Telegram
Автомобильный затор на приграничном с Россией КПП "Сырым"
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АЛМА-АТА, 24 фев - РИА Новости. Автомобильный затор образовался в Западном Казахстане на приграничном с Россией КПП "Сырым", здесь простаивают порядка 280 грузовых машин, сообщила в субботу пресс-служба национального оператора республики по управлению автодорогами "Казавтожол".
«
"В Западном Казахстане на пограничном контроле "Сырым" на трассе Самара - Шымкент наблюдается скопление большегрузов. Это связано с работой пограничного пункта. В настоящее время здесь наблюдается скопление около 280 грузовых автомобилей. Водители, вынужденные ждать своей очереди несколько дней, советуют своим коллегам обходить данный пост", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что "на всех международных и республиканских дорогах Западно-Казахстанской области нет никаких препятствий", однако "на пункте пропуска "Сырым" на границе с Россией продолжаются заторы".
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