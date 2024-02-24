https://ria.ru/20240224/gruzoviki-1929290360.html

В Казахстане заявили об очереди из 280 грузовиков на границе с Россией

В Казахстане заявили об очереди из 280 грузовиков на границе с Россией - РИА Новости, 24.02.2024

В Казахстане заявили об очереди из 280 грузовиков на границе с Россией

Автомобильный затор образовался в Западном Казахстане на приграничном с Россией КПП "Сырым", здесь простаивают порядка 280 грузовых машин, сообщила в субботу... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T16:57

2024-02-24T16:57

2024-02-24T17:06

авто

россия

казахстан

самара

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АЛМА-АТА, 24 фев - РИА Новости. Автомобильный затор образовался в Западном Казахстане на приграничном с Россией КПП "Сырым", здесь простаивают порядка 280 грузовых машин, сообщила в субботу пресс-служба национального оператора республики по управлению автодорогами "Казавтожол". "В Западном Казахстане на пограничном контроле "Сырым" на трассе Самара - Шымкент наблюдается скопление большегрузов. Это связано с работой пограничного пункта. В настоящее время здесь наблюдается скопление около 280 грузовых автомобилей. Водители, вынужденные ждать своей очереди несколько дней, советуют своим коллегам обходить данный пост", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что "на всех международных и республиканских дорогах Западно-Казахстанской области нет никаких препятствий", однако "на пункте пропуска "Сырым" на границе с Россией продолжаются заторы".

https://ria.ru/20231209/tokaev-1914835096.html

россия

казахстан

самара

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

авто, россия, казахстан, самара