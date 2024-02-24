https://ria.ru/20240224/gruzoviki-1929290360.html
В Казахстане заявили об очереди из 280 грузовиков на границе с Россией
В Казахстане заявили об очереди из 280 грузовиков на границе с Россией - РИА Новости, 24.02.2024
В Казахстане заявили об очереди из 280 грузовиков на границе с Россией
Автомобильный затор образовался в Западном Казахстане на приграничном с Россией КПП "Сырым", здесь простаивают порядка 280 грузовых машин, сообщила в субботу... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T16:57
2024-02-24T16:57
2024-02-24T17:06
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АЛМА-АТА, 24 фев - РИА Новости. Автомобильный затор образовался в Западном Казахстане на приграничном с Россией КПП "Сырым", здесь простаивают порядка 280 грузовых машин, сообщила в субботу пресс-служба национального оператора республики по управлению автодорогами "Казавтожол". "В Западном Казахстане на пограничном контроле "Сырым" на трассе Самара - Шымкент наблюдается скопление большегрузов. Это связано с работой пограничного пункта. В настоящее время здесь наблюдается скопление около 280 грузовых автомобилей. Водители, вынужденные ждать своей очереди несколько дней, советуют своим коллегам обходить данный пост", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что "на всех международных и республиканских дорогах Западно-Казахстанской области нет никаких препятствий", однако "на пункте пропуска "Сырым" на границе с Россией продолжаются заторы".
https://ria.ru/20231209/tokaev-1914835096.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, россия, казахстан, самара
Авто, Россия, Казахстан, Самара
В Казахстане заявили об очереди из 280 грузовиков на границе с Россией
Нацоператор Казахстана: на границе с Россией стоят в очереди 280 грузовых машин