https://ria.ru/20240224/golikova-1929260938.html

За последнее время выросло число прошедших реабилитацию, заявила Голикова

За последнее время выросло число прошедших реабилитацию, заявила Голикова - РИА Новости, 24.02.2024

За последнее время выросло число прошедших реабилитацию, заявила Голикова

Количество россиян, которые прошли реабилитацию, за последние 2 года увеличилось в 2 раза и составило 2,5 миллиона граждан, заявила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T12:11

2024-02-24T12:11

2024-02-24T12:11

общество

россия

татьяна голикова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736467187_0:0:3055:1718_1920x0_80_0_0_08eb37f57dc7bbd774b88bfe0722beb4.jpg

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Количество россиян, которые прошли реабилитацию, за последние 2 года увеличилось в 2 раза и составило 2,5 миллиона граждан, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "За счёт того, что мы расширили возможности реабилитации на амбулаторном этапе, в дневном стационаре, на дому, количество граждан, которые прошли реабилитацию, увеличилось за последние 2 года в 2 раза и составило 2,5 миллиона наших граждан", - сказала Голикова на Форуме национальных достижений на выставке "Россия". Она отметила, что за последние 2 года реабилитация получила "новое дыхание", так количество учреждений, которые оснащены современным реабилитационным оборудованием, составило 700.

https://ria.ru/20240219/putin-1928335678.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, татьяна голикова