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За последнее время выросло число прошедших реабилитацию, заявила Голикова - РИА Новости, 24.02.2024
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12:11 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/golikova-1929260938.html
За последнее время выросло число прошедших реабилитацию, заявила Голикова
За последнее время выросло число прошедших реабилитацию, заявила Голикова - РИА Новости, 24.02.2024
За последнее время выросло число прошедших реабилитацию, заявила Голикова
Количество россиян, которые прошли реабилитацию, за последние 2 года увеличилось в 2 раза и составило 2,5 миллиона граждан, заявила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T12:11
2024-02-24T12:11
общество
россия
татьяна голикова
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Количество россиян, которые прошли реабилитацию, за последние 2 года увеличилось в 2 раза и составило 2,5 миллиона граждан, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "За счёт того, что мы расширили возможности реабилитации на амбулаторном этапе, в дневном стационаре, на дому, количество граждан, которые прошли реабилитацию, увеличилось за последние 2 года в 2 раза и составило 2,5 миллиона наших граждан", - сказала Голикова на Форуме национальных достижений на выставке "Россия". Она отметила, что за последние 2 года реабилитация получила "новое дыхание", так количество учреждений, которые оснащены современным реабилитационным оборудованием, составило 700.
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общество, россия, татьяна голикова
Общество, Россия, Татьяна Голикова
За последнее время выросло число прошедших реабилитацию, заявила Голикова

Голикова: число прошедших реабилитацию за последние два года выросло в два раза

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкТатьяна Голикова
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Татьяна Голикова. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Количество россиян, которые прошли реабилитацию, за последние 2 года увеличилось в 2 раза и составило 2,5 миллиона граждан, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"За счёт того, что мы расширили возможности реабилитации на амбулаторном этапе, в дневном стационаре, на дому, количество граждан, которые прошли реабилитацию, увеличилось за последние 2 года в 2 раза и составило 2,5 миллиона наших граждан", - сказала Голикова на Форуме национальных достижений на выставке "Россия".
Она отметила, что за последние 2 года реабилитация получила "новое дыхание", так количество учреждений, которые оснащены современным реабилитационным оборудованием, составило 700.
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ОбществоРоссияТатьяна Голикова
 
 
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