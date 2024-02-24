https://ria.ru/20240224/germaniya-1929283649.html

Лидер АдГ Крупалла призвал восстановить торговые отношения с Россией

Лидер АдГ Крупалла призвал восстановить торговые отношения с Россией - РИА Новости, 24.02.2024

Лидер АдГ Крупалла призвал восстановить торговые отношения с Россией

Германии необходимо восстановить экономические отношения с Российской Федерацией, которая не перестанет быть частью Европы, заявил сопредседатель партии... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T15:53

2024-02-24T15:53

2024-02-24T16:02

россия

европа

германия

тино крупалла

олаф шольц

владимир путин

северный поток — 2

в мире

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БЕРЛИН, 24 фев - РИА Новости. Германии необходимо восстановить экономические отношения с Российской Федерацией, которая не перестанет быть частью Европы, заявил сопредседатель партии Альтернатива для Германии (АдГ) Тино Крупалла в интервью телерадиокомпании SWR. "В интересах наших граждан мы хотим свободной и мирной торговли со всем миром, включая Россию. Россия принадлежит к Европе, независимо от того, кто является ее президентом", - подчеркнул он. Крупалла высказался за восстановление более тесных отношений с Россией и возобновление поставок российского газа по сохранившемуся трубопроводу "Северного потока 2". "У нас всегда была хорошая экономическая и промышленная торговля с Россией, и мы извлекали выгоду, прежде всего, из дешевой энергии и газа, и с помощью АдГ мы снова к этому вернемся", - добавил он. Он пояснил, что "зависимость", от которой решил избавиться канцлер ФРГ Олаф Шольц, никуда не делась, и теперь бедная на природные ископаемые Германия попросту зависима от США. Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону отметил, что закупки Германией СПГ втридорога вместо российского трубопроводного газа роняют уровень ее "конкурентоспособности, экономики в целом до нуля". В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве подчеркивали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

https://ria.ru/20240223/germaniya-1929109362.html

https://ria.ru/20240224/vagenknekht-1929261905.html

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европа

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, европа, германия, тино крупалла, олаф шольц, владимир путин, северный поток — 2, в мире