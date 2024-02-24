Рейтинг@Mail.ru
Лидер АдГ Крупалла призвал восстановить торговые отношения с Россией - РИА Новости, 24.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:53 24.02.2024 (обновлено: 16:02 24.02.2024)
https://ria.ru/20240224/germaniya-1929283649.html
Лидер АдГ Крупалла призвал восстановить торговые отношения с Россией
Лидер АдГ Крупалла призвал восстановить торговые отношения с Россией - РИА Новости, 24.02.2024
Лидер АдГ Крупалла призвал восстановить торговые отношения с Россией
Германии необходимо восстановить экономические отношения с Российской Федерацией, которая не перестанет быть частью Европы, заявил сопредседатель партии... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T15:53
2024-02-24T16:02
россия
европа
германия
тино крупалла
олаф шольц
владимир путин
северный поток — 2
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806949898_0:128:3070:1855_1920x0_80_0_0_6dd243359fef0e19e7a91485f823684a.jpg
БЕРЛИН, 24 фев - РИА Новости. Германии необходимо восстановить экономические отношения с Российской Федерацией, которая не перестанет быть частью Европы, заявил сопредседатель партии Альтернатива для Германии (АдГ) Тино Крупалла в интервью телерадиокомпании SWR. "В интересах наших граждан мы хотим свободной и мирной торговли со всем миром, включая Россию. Россия принадлежит к Европе, независимо от того, кто является ее президентом", - подчеркнул он. Крупалла высказался за восстановление более тесных отношений с Россией и возобновление поставок российского газа по сохранившемуся трубопроводу "Северного потока 2". "У нас всегда была хорошая экономическая и промышленная торговля с Россией, и мы извлекали выгоду, прежде всего, из дешевой энергии и газа, и с помощью АдГ мы снова к этому вернемся", - добавил он. Он пояснил, что "зависимость", от которой решил избавиться канцлер ФРГ Олаф Шольц, никуда не делась, и теперь бедная на природные ископаемые Германия попросту зависима от США. Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону отметил, что закупки Германией СПГ втридорога вместо российского трубопроводного газа роняют уровень ее "конкурентоспособности, экономики в целом до нуля". В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве подчеркивали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
https://ria.ru/20240223/germaniya-1929109362.html
https://ria.ru/20240224/vagenknekht-1929261905.html
россия
европа
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806949898_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c0c8df92367546b13c1a0d8843e83f98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, европа, германия, тино крупалла, олаф шольц, владимир путин, северный поток — 2, в мире
Россия, Европа, Германия, Тино Крупалла, Олаф Шольц, Владимир Путин, Северный поток — 2, В мире
Лидер АдГ Крупалла призвал восстановить торговые отношения с Россией

Лидер АдГ Крупалла призвал восстановить торговые отношения с Россией

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСопредседатель партии "Альтернатива для Германии" в немецком парламенте Тино Хрупалла
Сопредседатель партии Альтернатива для Германии в немецком парламенте Тино Хрупалла - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" в немецком парламенте Тино Хрупалла . Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 24 фев - РИА Новости. Германии необходимо восстановить экономические отношения с Российской Федерацией, которая не перестанет быть частью Европы, заявил сопредседатель партии Альтернатива для Германии (АдГ) Тино Крупалла в интервью телерадиокомпании SWR.
"В интересах наших граждан мы хотим свободной и мирной торговли со всем миром, включая Россию. Россия принадлежит к Европе, независимо от того, кто является ее президентом", - подчеркнул он.
Здание Рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
Член АдГ обвинил власти Германии и СМИ в двойных стандартах
Вчера, 08:37
Крупалла высказался за восстановление более тесных отношений с Россией и возобновление поставок российского газа по сохранившемуся трубопроводу "Северного потока 2".
"У нас всегда была хорошая экономическая и промышленная торговля с Россией, и мы извлекали выгоду, прежде всего, из дешевой энергии и газа, и с помощью АдГ мы снова к этому вернемся", - добавил он.
Он пояснил, что "зависимость", от которой решил избавиться канцлер ФРГ Олаф Шольц, никуда не делась, и теперь бедная на природные ископаемые Германия попросту зависима от США.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону отметил, что закупки Германией СПГ втридорога вместо российского трубопроводного газа роняют уровень ее "конкурентоспособности, экономики в целом до нуля". В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве подчеркивали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
"Россия не позволит": в Германии сделали неожиданное заявление об Украине
12:25
 
РоссияЕвропаГерманияТино КрупаллаОлаф ШольцВладимир ПутинСеверный поток — 2В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала