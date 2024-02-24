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В обстрелянных ВСУ курских селах восстановили энергоснабжение - РИА Новости, 24.02.2024
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16:57 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/energosnabzhenie-1929289892.html
В обстрелянных ВСУ курских селах восстановили энергоснабжение
В обстрелянных ВСУ курских селах восстановили энергоснабжение - РИА Новости, 24.02.2024
В обстрелянных ВСУ курских селах восстановили энергоснабжение
Энергоснабжение в пяти приграничных селах Кореневского района Курской области, которые обстреляли со стороны Украины утром в субботу, восстановлено, сообщила... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T16:57
2024-02-24T16:57
происшествия
курская область
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ВОРОНЕЖ, 24 фев - РИА Новости. Энергоснабжение в пяти приграничных селах Кореневского района Курской области, которые обстреляли со стороны Украины утром в субботу, восстановлено, сообщила пресс-секретарь губернатора Анастасия Гурина. Утром в субботу приграничный Кореневский район Курской области был обстрелян со стороны Украины. В результате пять сел остались без электричества. "Электроснабжение в Кореневском районе, после обстрелов по стороны Украины, полностью восстановлено для всех потребителей", - говорится в сообщении. Кореневский район - один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
https://ria.ru/20240224/donetsk-1929282718.html
курская область
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происшествия, курская область
Происшествия, Курская область
В обстрелянных ВСУ курских селах восстановили энергоснабжение

В пяти курских селах, обстрелянных ВСУ утром, восстановили энергоснабжение

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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ВОРОНЕЖ, 24 фев - РИА Новости. Энергоснабжение в пяти приграничных селах Кореневского района Курской области, которые обстреляли со стороны Украины утром в субботу, восстановлено, сообщила пресс-секретарь губернатора Анастасия Гурина.
Утром в субботу приграничный Кореневский район Курской области был обстрелян со стороны Украины. В результате пять сел остались без электричества.
"Электроснабжение в Кореневском районе, после обстрелов по стороны Украины, полностью восстановлено для всех потребителей", - говорится в сообщении.
Кореневский район - один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
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