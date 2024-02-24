https://ria.ru/20240224/energosnabzhenie-1929289892.html

В обстрелянных ВСУ курских селах восстановили энергоснабжение

В обстрелянных ВСУ курских селах восстановили энергоснабжение - РИА Новости, 24.02.2024

В обстрелянных ВСУ курских селах восстановили энергоснабжение

Энергоснабжение в пяти приграничных селах Кореневского района Курской области, которые обстреляли со стороны Украины утром в субботу, восстановлено, сообщила... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T16:57

2024-02-24T16:57

2024-02-24T16:57

происшествия

курская область

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ВОРОНЕЖ, 24 фев - РИА Новости. Энергоснабжение в пяти приграничных селах Кореневского района Курской области, которые обстреляли со стороны Украины утром в субботу, восстановлено, сообщила пресс-секретарь губернатора Анастасия Гурина. Утром в субботу приграничный Кореневский район Курской области был обстрелян со стороны Украины. В результате пять сел остались без электричества. "Электроснабжение в Кореневском районе, после обстрелов по стороны Украины, полностью восстановлено для всех потребителей", - говорится в сообщении. Кореневский район - один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.

https://ria.ru/20240224/donetsk-1929282718.html

курская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, курская область