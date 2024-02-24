https://ria.ru/20240224/doklady-1929239297.html
Шойгу заслушал доклады командующего группировкой "Центр" в зоне СВО
Шойгу заслушал доклады командующего группировкой "Центр" в зоне СВО - РИА Новости, 24.02.2024
Шойгу заслушал доклады командующего группировкой "Центр" в зоне СВО
Министр обороны России Сергей Шойгу, инспектируя российскую группировку войск "Центр" в зоне специальной военной, заслушал доклады командующего группировкой и... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T08:10
2024-02-24T08:10
2024-02-24T08:10
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
россия
андрей мордвичев
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу, инспектируя российскую группировку войск "Центр" в зоне специальной военной, заслушал доклады командующего группировкой и офицеров штаба. "Сергей Шойгу заслушал доклады командующего группировкой "Центр" и офицеров штаба по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач на операционном направлении", - сообщило Минобороны РФ. Группировкой "Центр" командует генерал-полковник Андрей Мордвичев.
https://ria.ru/20240223/armiya-1929044819.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, россия, андрей мордвичев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Сергей Шойгу, Россия, Андрей Мордвичев, Вооруженные силы РФ
Шойгу заслушал доклады командующего группировкой "Центр" в зоне СВО
Шойгу заслушал доклады командующего группировкой "Центр" и офицеров в зоне СВО