https://ria.ru/20240224/doklady-1929239297.html

Шойгу заслушал доклады командующего группировкой "Центр" в зоне СВО

Шойгу заслушал доклады командующего группировкой "Центр" в зоне СВО - РИА Новости, 24.02.2024

Шойгу заслушал доклады командующего группировкой "Центр" в зоне СВО

Министр обороны России Сергей Шойгу, инспектируя российскую группировку войск "Центр" в зоне специальной военной, заслушал доклады командующего группировкой и... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T08:10

2024-02-24T08:10

2024-02-24T08:10

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

сергей шойгу

россия

андрей мордвичев

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу, инспектируя российскую группировку войск "Центр" в зоне специальной военной, заслушал доклады командующего группировкой и офицеров штаба. "Сергей Шойгу заслушал доклады командующего группировкой "Центр" и офицеров штаба по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач на операционном направлении", - сообщило Минобороны РФ. Группировкой "Центр" командует генерал-полковник Андрей Мордвичев.

https://ria.ru/20240223/armiya-1929044819.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, россия, андрей мордвичев, вооруженные силы рф