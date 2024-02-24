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Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 24.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:16 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/dnr-1929223865.html
Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 24.02.2024
Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 26 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 99 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T00:16
2024-02-24T00:16
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
россия
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 26 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 99 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительством зафиксировано 26 фактов ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... На донецком направлении противник совершил семь обстрелов. На горловском - 19 обстрелов", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили более 99 различных боеприпасов. По данным представительства, поступали данные о ранении четырех гражданских лиц.
https://ria.ru/20240223/vsu-1929221483.html
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происшествия, донецкая народная республика, россия, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, СЦКК
Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 99 боеприпасов

© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНРПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНР
Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 26 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 99 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки представительством зафиксировано 26 фактов ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... На донецком направлении противник совершил семь обстрелов. На горловском - 19 обстрелов", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили более 99 различных боеприпасов.
По данным представительства, поступали данные о ранении четырех гражданских лиц.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаСЦКК
 
 
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