https://ria.ru/20240224/dnr-1929223865.html

Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 24.02.2024

Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 26 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 99 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T00:16

2024-02-24T00:16

2024-02-24T00:16

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 26 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 99 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительством зафиксировано 26 фактов ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... На донецком направлении противник совершил семь обстрелов. На горловском - 19 обстрелов", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили более 99 различных боеприпасов. По данным представительства, поступали данные о ранении четырех гражданских лиц.

https://ria.ru/20240223/vsu-1929221483.html

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происшествия, донецкая народная республика, россия, украина, сцкк