https://ria.ru/20240224/desantniki-1929234303.html

Российские десантники взяли опорный пункт ВСУ на Артемовском участке фронта

Российские десантники взяли опорный пункт ВСУ на Артемовском участке фронта - РИА Новости, 24.02.2024

Российские десантники взяли опорный пункт ВСУ на Артемовском участке фронта

Российские десантники при поддержке бронегруппы соединения взяли опорный пункт ВСУ западнее Артемовска, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T05:16

2024-02-24T05:16

2024-02-24T05:16

специальная военная операция на украине

безопасность

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вооруженные силы украины

воздушно-десантные войска россии

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ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Российские десантники при поддержке бронегруппы соединения взяли опорный пункт ВСУ западнее Артемовска, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "В ходе активной боевой работы на артемовском направлении бронегруппа парашютно-десантного батальона на БМД-2К-АУ отдельного гвардейского соединения ВДВ из Бурятии, получив задачу на уничтожение противника к западу от Артемовска, оперативно выдвинулась в заданный район", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что огонь по противнику велся прямой наводкой осколочно-фугасными боеприпасами с расстояния до 1,5 километра. В результате атаки десантников была уничтожена группа военнослужащих ВСУ. По данным МО РФ, сменив позиции, мобильная бронегруппа десантников продолжила уничтожение личного состава украинской армии. "На захват опорного пункта, по которому отработала бронегруппа, выдвинулись штурмовые группы соединения. Они завершили уничтожение противника, заняли опорный пункт, зачистили его от пехоты ВСУ и передали подразделениям закрепления", - сообщили в МО РФ. По данным ведомства, непосредственно перед выполнением боевой задачи десантников напутствовал штатный помощник командира Улан-Удэнского отдельного гвардейского соединения ВДВ по работе с верующими военнослужащими иерей Евгений (Малафеев).

https://ria.ru/20240224/su-35-1929234000.html

https://ria.ru/20240224/artilleristy-1929233533.html

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безопасность, россия, артемовск, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии