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Российские десантники взяли опорный пункт ВСУ на Артемовском участке фронта - РИА Новости, 24.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:16 24.02.2024
https://ria.ru/20240224/desantniki-1929234303.html
Российские десантники взяли опорный пункт ВСУ на Артемовском участке фронта
Российские десантники взяли опорный пункт ВСУ на Артемовском участке фронта - РИА Новости, 24.02.2024
Российские десантники взяли опорный пункт ВСУ на Артемовском участке фронта
Российские десантники при поддержке бронегруппы соединения взяли опорный пункт ВСУ западнее Артемовска, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.02.2024
2024-02-24T05:16
2024-02-24T05:16
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
артемовск
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
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ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Российские десантники при поддержке бронегруппы соединения взяли опорный пункт ВСУ западнее Артемовска, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "В ходе активной боевой работы на артемовском направлении бронегруппа парашютно-десантного батальона на БМД-2К-АУ отдельного гвардейского соединения ВДВ из Бурятии, получив задачу на уничтожение противника к западу от Артемовска, оперативно выдвинулась в заданный район", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что огонь по противнику велся прямой наводкой осколочно-фугасными боеприпасами с расстояния до 1,5 километра. В результате атаки десантников была уничтожена группа военнослужащих ВСУ. По данным МО РФ, сменив позиции, мобильная бронегруппа десантников продолжила уничтожение личного состава украинской армии. "На захват опорного пункта, по которому отработала бронегруппа, выдвинулись штурмовые группы соединения. Они завершили уничтожение противника, заняли опорный пункт, зачистили его от пехоты ВСУ и передали подразделениям закрепления", - сообщили в МО РФ. По данным ведомства, непосредственно перед выполнением боевой задачи десантников напутствовал штатный помощник командира Улан-Удэнского отдельного гвардейского соединения ВДВ по работе с верующими военнослужащими иерей Евгений (Малафеев).
https://ria.ru/20240224/su-35-1929234000.html
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безопасность, россия, артемовск, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Артемовск, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
Российские десантники взяли опорный пункт ВСУ на Артемовском участке фронта

Российские десантники взяли опорный пункт ВСУ западнее Артемовска

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкГород Артемовск в ДНР
Город Артемовск в ДНР - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
© РИА Новости / Иван Родионов
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Город Артемовск в ДНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 24 фев - РИА Новости. Российские десантники при поддержке бронегруппы соединения взяли опорный пункт ВСУ западнее Артемовска, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"В ходе активной боевой работы на артемовском направлении бронегруппа парашютно-десантного батальона на БМД-2К-АУ отдельного гвардейского соединения ВДВ из Бурятии, получив задачу на уничтожение противника к западу от Артемовска, оперативно выдвинулась в заданный район", - сообщили в МО РФ.
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Уточняется, что огонь по противнику велся прямой наводкой осколочно-фугасными боеприпасами с расстояния до 1,5 километра. В результате атаки десантников была уничтожена группа военнослужащих ВСУ.
По данным МО РФ, сменив позиции, мобильная бронегруппа десантников продолжила уничтожение личного состава украинской армии.
"На захват опорного пункта, по которому отработала бронегруппа, выдвинулись штурмовые группы соединения. Они завершили уничтожение противника, заняли опорный пункт, зачистили его от пехоты ВСУ и передали подразделениям закрепления", - сообщили в МО РФ.
По данным ведомства, непосредственно перед выполнением боевой задачи десантников напутствовал штатный помощник командира Улан-Удэнского отдельного гвардейского соединения ВДВ по работе с верующими военнослужащими иерей Евгений (Малафеев).
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияАртемовскВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска России
 
 
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