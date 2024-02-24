https://ria.ru/20240224/dagestan-1929287462.html

Всех отравившихся в кафе в Дагестане выписали из больницы

Всех отравившихся в кафе в Дагестане выписали из больницы - РИА Новости, 24.02.2024

Всех отравившихся в кафе в Дагестане выписали из больницы

Врачи выписали из больницы в Казбековском районе Дагестана всех отравившиеся едой из кафе в селе Дылым, сообщили РИА Новости в пресс-службе районной... РИА Новости, 24.02.2024

2024-02-24T16:28

2024-02-24T16:28

2024-02-24T16:28

здоровье - общество

происшествия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 24 фев - РИА Новости. Врачи выписали из больницы в Казбековском районе Дагестана всех отравившиеся едой из кафе в селе Дылым, сообщили РИА Новости в пресс-службе районной администрации. С 9 по 11 февраля за медицинской помощью в центральную районную больницу Казбековского района с признаками пищевого отравления обратились 36 человек из села Дылым, в том числе 25 детей. Госпитализировали 17 человек. "По словам главного врача районной больницы, все пациенты, поступившие с отравлением, выписаны, все карты амбулаторных больных с этим диагнозом тоже закрыты", - сказала собеседница агентства. Ранее в управлении Роспотребнадзора по Дагестану сообщили, что в пищеблоке кафе, едой из которого отравились люди, выявлены грубые нарушения санитарных правил. Работа заведения приостановлена. Предварительно, причиной отравления людей стал майонез собственного приготовления, в состав которого входили сырые яйца и подсолнечное масло. Специалисты установили, что майонез был приготовлен с нарушением технологических требований и использовался в составе бургеров. По факту массового отравления возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Председатель парламента региона Заур Аскендеров сообщил, что по рекомендации главы республики Сергея Меликова будет создана профильная депутатская группа, которая займется проверкой заведений общепита.

https://ria.ru/20240216/otravlenie-1927813164.html

https://ria.ru/20240213/otravlenie-1926981726.html

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2024

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

здоровье - общество, происшествия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика дагестан